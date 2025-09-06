遭「勒頸」被4男強押上車 驚險拘禁2小時後獲救

潘男一路被林男「勒頸架脖」防止逃脫，後方還有1男推背督促，最後被架上車拘禁約2小時。（民眾提供）

2025/09/06 10:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市40歲潘姓男子與陳男等多名友人宿怨已久，新仇舊恨下，5日在住家附近遭「勒頸」強押上車，由於正值中午又在超市旁停車場，嚇壞不少民眾，警方獲報展開追緝，發現車輛重回事發地，一舉上前救出遭拘禁2小時的潘男，並將涉案4男依妨害自由等罪送辦。

40歲潘姓男子家住宜蘭市中山路附近，昨日中午被4名友人約出談判，潘男步行外出，雙方在連鎖生鮮超市外碰頭後，再度爭執不休，由於潘男寡不敵眾，隨後被36歲陳男、28歲魏男、35歲吳男及22歲林男等4人，包夾上車。

請繼續往下閱讀...

5人走到停車場過程，潘男一路被林男「勒頸架脖」防止逃脫，後方還有1男推背督促，潘男驚恐勾住林男雙手，示意輕一點，最後被趕進後座，4人依序上車駕車離去。民眾見狀趕緊報案，稱有人遭挾持擄走，是輛白色轎車。

警方獲報不敢大意，立即啟動線上警網追捕，陳男等1行人最後將車開回停車場，警方見時機成熟，衝上前喝斥犯嫌下車趴地，將涉案4人帶回，從事發至圍捕落網僅約2小時破案。

據了解，4人將潘男架上車後，開車繞行宜蘭市周邊道路，過程還不斷叫罵，警告意味濃厚，最後罵完將車開回停車場，準備放潘男下車。警方調查潘男與4人互為認識，但曾有嫌隙、宿怨已深，雙方雖稱互看不順眼，但對於事端起因避重就輕，懷疑另有隱情，不排除涉及金錢糾紛，訊後全案依妨害秩序、妨害自由等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

犯嫌被警方壓制在地。（民眾提供）

相關犯嫌被警方壓制在地。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法