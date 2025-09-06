噁！噴精狼出沒高市圖書館 又有女學生受害

高市圖河堤分館出現噴精之狼，已有兩名少女遇害。（資料照）

2025/09/06 10:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕施姓男子躲在書櫃後方打手槍，再把噴在手上精液向外揮甩，結果落在倒楣的17歲少女阿美（化名）的大腿和短褲，阿美報警提告，施男被法官依毀損罪判拘役50日，還要賠6萬多元，結果另名少女阿玉（化名）4個月後也受害，外套也沾到施男的體液，法官再依毀損罪判施男徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，2023年7月30日下午2點多，阿美在高市圖河堤分館念書衝刺即將到來的大學學測，念書念到一半，阿美累了趴在桌上小憩，沒多久大腿處突然出現異物感，她伸手觸碰，摸到一沱黏稠的液體，阿美驚覺除了大腿，短褲也沾到疑似精液的液體，嚇得她趕緊向館員求助，並在館員協助下報警。

施男被逮後，法官依法官依毀損罪判拘役50日，民事部分還要賠6萬多元，但施男竟未收手，同年12月1日又前往河堤分館故技重施，這次換阿玉受害，外套沾到施男的精液。

施男二度落網後一樣坦承犯行，但他在法院審理時辯稱，自己可能有一點精神疾病，只是想紓解壓力，也有去看醫生，但是吃藥好像沒什麼用，醫生說是開鎮定的藥，但好像也壓不太住情緒；法官認為，如果不是具有親密關係之人，不可能忍受使用他人精液沾染過的物品，阿玉不會再使用被污染過的外套，因此依毀損罪判施男徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

