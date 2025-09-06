獨家目擊正妹車禍「神級和解術」 鞠躬加小露乳溝被撞者火氣全消

消光黑賓士車碰撞前方小黃。（民眾提供）

2025/09/06 09:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處路口近日發生轎車車碰撞前方計程車事故，兩車暫停左轉車道一度讓後方受影響車輛按喇叭示警引發路人關注，沒想到，身材姣好、穿著貼身裙裝且小露乳溝的肇事女駕駛步出黑色賓士車後，誠意十足的鞠躬、致歉、關心車損情況，竟讓運匠大哥火氣全消，瞬間大事化小迅速離開，讓路人直呼：「正妹車禍SOP魅力無法擋！」

目擊民眾說，週三下午兩點多，台中市北區中清路近忠明路口發生車輛碰撞意外，一部消光黑賓士車行駛在左轉車道時，不慎碰撞前方計程車，兩車停下後瞬間讓後方車輛動彈不得，讓按捺不住的民眾按喇叭示警，引來附近店家關注。

沒想到，竟然是一位長髮披肩、身材姣好高挑、穿著淺灰色貼身大開口低胸裙裝的女子，從看似霸氣剽悍的賓士車駕駛座下車，正當現場目睹的民眾想要是上前協助時，戴著口罩的女子上前微彎上身致歉，接著她更彎腰低頭與計程車運匠一起察看碰撞位置，姣好的身材與微微露出的乳溝讓炎熱的暑氣全消，連運匠大車的怒氣都瞬間消散。

全程目睹的張姓民眾說，還以為很快就會有警方到場處理，沒想到美女遇到車禍鞠躬、倒奶、道歉SOP這麼有用，運匠大哥摸一摸後保險桿就回到車上，兩人雙雙開車離去，留下準備看好戲的民眾，「正妹車禍SOP魅力無法擋！」

正妹彎腰低頭與小黃運匠一起察看碰撞位置。（民眾提供）

正妹穿著淺灰色貼身大開口低胸裙裝，從看似霸氣剽悍的賓士車駕駛座下車。（民眾提供）

