東港「勝隆61號」西太平洋失聯 立委徐富癸籲全力搜救

「勝隆漁61號」漁船失聯。（漁業署提供）

2025/09/06 09:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕東港籍漁船「勝隆61號」9月4日在西太平洋公海失聯，船上11名船員，包括1名台籍船長與10名印尼籍船員，至今下落不明。屏東立委徐富癸第一時間介入，要求農業部漁業署啟動跨部會協調，聯合國家搜救中心、外交部與海巡署，積極展開搜救行動，並爭取日本、關島等國際資源協助，務求搶救人命，守護漁民安全。

「勝隆61號」最後船位位於北緯15度44.24分、東經157度15.42分，距離關島東北方約740浬。漁業署表示，該船於7月11日自東港鹽埔漁港出海，9月3日中午最後一次與友船聯繫，9月4日13時18分船位回報器斷訊，衛星電話亦無法接通，9月5日10時許更發出遇險訊號。徐富癸接獲消息後，立即聯繫漁業署，強調政府責無旁貸，必須以最快速度整合資源，全力搜救。

徐富癸指出，台灣遠洋漁業在國際具重要地位，漁民安全不容忽視。他要求漁業署透過外交部聯繫日本、關島等國搜救單位，並協調附近我國漁船前往失聯海域搜尋，同時持續更新家屬資訊，減輕其焦慮。「這是人命關天的緊急事件，政府必須展現積極作為，給家屬與社會一個交代。」

漁業署表示，已啟動應變機制，漁業監控中心發現訊號異常後，立即聯繫船東，並確認失聯狀況，除協調國內外搜救資源，也與家屬保持密切聯繫。徐富癸則承諾將持續追蹤進度，要求相關單位定期回報，並呼籲各界共同關注，祈願船員早日平安歸來。

