砸15萬約援交被嫌醜 高雄男連續翻車下場曝光

2025/09/06 09:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕羅姓男子上網找援交，先砸10萬元約17歲少女小夢（化名），但小夢疑嫌他長太醜拒絕，羅男再花15萬元找14歲逃家少女小欣（化名），結果見面後，小欣只想「仙人跳」拒絕嘿咻，羅男兩次「吃幼齒」都以失敗告終，還被法官依違反兒少法判刑11月。

判決指出，去年7月，小欣從基隆逃家，一個人在外流浪時，看到IG上有不認識的女生PO文「4小時15萬，有女生有興趣嗎」，小欣看到貼文後，主動與PO文的小夢連絡，小夢告知她要安排援交，小欣假意答應，想說錢先到手再說，於是由小夢安排她和羅姓男子到桃園某旅館嘿咻。

羅男和小欣碰面後，小欣通知友人接應打算來一場「仙人跳」，結果因計畫不夠週詳被識破，她趕緊躲在廁所，趁羅男不注意時逃離旅館；小欣流浪幾天後返家，家人懷疑她逃家期間跑去做八大，報警求助後，警方在小欣手幾裡看到援交訊息，循線緝捕羅男到案。

警方查出，羅男和小欣援交前，竟是先以10萬元為報酬找小夢援交（另由新北地方法院少年法庭審理），但兩人見面時，小夢疑似嫌羅男太醜拒絕嘿咻，羅男想吃幼齒，於是拜托小夢幫他找「失學少女」，才讓小欣差點淪落虎口。

高雄地方法院審理時，羅男坦承犯行，並想跟對方和解，但小欣和家人都沒有現身調解庭，法官認為羅男犯後態度尚可，依成年人與少年共同犯引誘少年為有對價之性交未遂罪判徒刑11月，可上訴。

