嘉檢司法相驗1年千件！2法醫鬼月無禁忌 卻見屍體頭貼大悲咒

嘉檢法醫師謝宇宣（左）、楊馥綺（右）用專業檢驗屍體，助檢警查出死因真相。（記者王善嬿攝）

2025/09/06 09:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆7月俗稱鬼月禁忌多，不過嘉義地檢署2名八年級生（民國80年至89年出生者）法醫謝宇宣、楊馥綺，運用法醫學專業輔以科學鑑驗，為意外或可能非病死的死者檢驗，協助檢警追查死因真相，2人認為，只要對死者心存敬意，為死者及家屬找到正確、合理死因，無論何時，工作都百無禁忌。

嘉檢每年平均相驗案件約1千件，謝宇宣與楊馥綺常忙得不可開交，農曆7月偶爾案件多「很旺」，雖2人無禁忌，遇到部分家屬在屍體頭上貼大悲咒，只要不影響驗屍程序，2人兼顧人情，會通融。

32歲謝宇宣畢業於台大醫學檢驗暨生物技術學系，因警官父親與護理師母親影響，投身法醫，他不侷限於檢驗屍體，一有空就走訪鄉鎮市，蒐集如嘉義城隍廟狗骨仔轎子模型等各大廟宇物品，了解各地生活風俗。

謝宇宣說，司法相驗屍體如拼拼圖，透過檢驗屍體、鑑識警察提供現場跡證、居民生活習慣與行為模式等各種證據，幫助他抽絲剝繭，更迅速、正確找出死因。

此外，法務部近年陸續於北、中、南區成立法醫影像中心，嘉義地區遇重大案件，可送南區法醫影像中心進行電腦斷層掃描，像沒有外傷的屍體可能是骨折、內臟受損而亡，電腦掃描出確切位置，加速相驗效率，有時還可避免解剖屍體。

34歲楊馥綺為慈濟大學物理治療系畢業，曾任物理治療師，攻讀法醫研究所，熬過與醫學系一起上課的繁重課業，到嘉義服務迄今2個月，對一般人不忍目睹的解剖、難忍受的腐臭味，她很淡定，「已經很習慣」。

謝宇宣走訪嘉義各鄉鎮市，蒐集各大廟宇幸運小物。（記者王善嬿攝）

