為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    妹妹躲債逃菲律賓7年無音訊 姊聲請死亡宣告遭駁

    妹妹躲債逃菲律賓7年無音訊，姊聲請死亡宣告遭駁。（情境照）

    妹妹躲債逃菲律賓7年無音訊，姊聲請死亡宣告遭駁。（情境照）

    2025/09/06 09:43

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓女子7年前跟家人聚餐後，隔天就說要去菲律賓而一去不返，音訊全無，期間父親過世，有遺產需繼承，姊姊向新竹地院聲請宣告妹妹死亡，表示妹妹因欠債，恐遭人追殺，但法官認為彭女妹妹年紀不大，尚有生存可能，不能因出國不與家人聯繫，就宣告其死亡，最後駁回家人聲請。

    彭姓女子說，107年6月10日妹妹邀家人聚餐，並告知隔日將前往菲律賓，從此即人間蒸發，音訊杳然。期間父親重病乃至往生，均聯繫不上妹妹，因父親死亡，急需辦理繼承事宜，妹妹失蹤至今，生死不明已逾7年，因此請求法官聲請宣告死亡等語。

    法官指出，失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官聲請為死亡宣告，民法第8條定有明文。惟死亡宣告係為解決自然人失蹤後，其住所地法律關係所設的擬制死亡法律效果規定，以解消失蹤人於住所地法律關係，影響失蹤人權利甚鉅，應審慎認定，倘僅以單純出境，或未與特定人保持聯繫，在無其他佐證之情況下，是否陷於生死不明狀態仍屬可疑時，則尚難認係失蹤。

    經查，目前資料僅能證明彭女妹妹離境後未曾入境，並無法證明已經失蹤或生死不明。

    彭女也說妹妹沒講要去菲律賓做何事，之前就偶爾會說去菲律賓。妹妹有做投資，有債務上的問題，父親之前說過妹妹的債務人要追殺她。

    法官認為彭女妹妹是有目的性離去，而非去向不明，不跟親友聯繫可能原因眾多，自難遽認其有生死不明失蹤情形。

    再者彭女妹妹為50年出生，並非暮年，顯然尚有生存之可能性。彭女僅因妹妹遷出國外未再入境且未與親屬聯絡，即認其已失蹤生死不明，聲請為死亡宣告，難認已盡釋明之責，法官認定本件聲請於法不合，應予駁回。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播