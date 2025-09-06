妹妹躲債逃菲律賓7年無音訊，姊聲請死亡宣告遭駁。（情境照）

2025/09/06 09:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓女子7年前跟家人聚餐後，隔天就說要去菲律賓而一去不返，音訊全無，期間父親過世，有遺產需繼承，姊姊向新竹地院聲請宣告妹妹死亡，表示妹妹因欠債，恐遭人追殺，但法官認為彭女妹妹年紀不大，尚有生存可能，不能因出國不與家人聯繫，就宣告其死亡，最後駁回家人聲請。

彭姓女子說，107年6月10日妹妹邀家人聚餐，並告知隔日將前往菲律賓，從此即人間蒸發，音訊杳然。期間父親重病乃至往生，均聯繫不上妹妹，因父親死亡，急需辦理繼承事宜，妹妹失蹤至今，生死不明已逾7年，因此請求法官聲請宣告死亡等語。

請繼續往下閱讀...

法官指出，失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官聲請為死亡宣告，民法第8條定有明文。惟死亡宣告係為解決自然人失蹤後，其住所地法律關係所設的擬制死亡法律效果規定，以解消失蹤人於住所地法律關係，影響失蹤人權利甚鉅，應審慎認定，倘僅以單純出境，或未與特定人保持聯繫，在無其他佐證之情況下，是否陷於生死不明狀態仍屬可疑時，則尚難認係失蹤。

經查，目前資料僅能證明彭女妹妹離境後未曾入境，並無法證明已經失蹤或生死不明。

彭女也說妹妹沒講要去菲律賓做何事，之前就偶爾會說去菲律賓。妹妹有做投資，有債務上的問題，父親之前說過妹妹的債務人要追殺她。

法官認為彭女妹妹是有目的性離去，而非去向不明，不跟親友聯繫可能原因眾多，自難遽認其有生死不明失蹤情形。

再者彭女妹妹為50年出生，並非暮年，顯然尚有生存之可能性。彭女僅因妹妹遷出國外未再入境且未與親屬聯絡，即認其已失蹤生死不明，聲請為死亡宣告，難認已盡釋明之責，法官認定本件聲請於法不合，應予駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法