僅1.2秒反應時間！無法閃避「鬼切」撞死騎士 貨車駕駛獲判無罪

圖為事發當時的車禍現場畫面。（民眾提供）

2025/09/06 09:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉去年8月發生一起死亡車禍，撞死人的貨車駕駛卻被判無罪！原因是對方未依規定提前左轉，「突然切入快車道」，僅留給直行的貨車約1.2秒的反應時間，遠低於人類生理極限的1.6秒，死者突然向左偏駛、違規侵入直行車道，屬於「無法閃避的意外」，因而判決被告無罪。

法官表示，車禍兩造都是疏未注意前方的情況，陳男駕駛小貨車，沿員集路四段快車道由北向南直行。同一時間，許男騎乘機車，原本行駛在同向路肩，卻在接近員集路一段428巷的T字路口前，突然從路肩向左偏，先切入機慢車道，再未依規定直接切入快車道，意圖提前左轉。

請繼續往下閱讀...

陳男向法官表示，他專注於前方車道，對方是瞬間左轉，他根本來不及反應，煞車不及就撞上。法官說，兩車是同向，從許男機車的車頭從切入快車道，到兩車碰撞，僅有「1秒鐘」。即便以最寬鬆的標準計算，也不到2秒。法官引用國際通用的「美國北佛羅里達州立大學」事故分析標準指出，一個駕駛人從「發現危險」、「感知」、「判斷」到「開始有效煞車」，整個反應時間至少需要「1.6秒」，這是人類的生理極限。陳男當時時速約43至49公里，在乾燥柏油路上，從踩煞車到完全停止還需要約「1.62秒」的煞停時間，也就是說，陳男總共需要「超過3秒（1.6秒+1.62秒）」的時間與距離，才有可能完全避免這次碰撞。許男違規左轉，讓陳男僅有「約1.2秒」的反應時間，遠遠低於科學上所需的3秒。而鑑定報告結論明確指出「事發突然，小貨車實難以防範」，因此判決陳姓駕駛無罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法