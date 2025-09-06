高中生腳踏車遭竊 金山警速破找回母子感激

新北市金山區蔡姓高中生每天代步的腳踏車遭竊，警方循線逮到44歲羅姓男子偷走。警訊後，將羅男依竊盜罪嫌函送法辦。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/06 08:50

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區蔡姓高中生日前與同學用完餐後，發現每天的代步工具腳踏車不見，找尋2天未果，只好求助警方。新北市金山警分局警方獲報調閱路口監視器，8天後逮到羅姓竊賊，羅坦承，因為自己的腳踏車壞掉，才偷別人的腳踏車代步；警訊後，將羅男依竊盜罪嫌函送法辦。

新北市金山分局金山派出所上個月19日接獲蔡姓高中生報案稱，他當天與同學在金山區中山路一帶吃完中餐，下午2時許離開時發現腳踏車遭竊；由於遭竊的腳踏車是他每天往來學校與家裡的代步工具，當初是花了4000元買的，遭竊後讓他難過不已，自行找了2天後，都找不到只好向警方報案。

受理警員梁凱益、與交通分隊小隊長張簡富豐感同身受，調閱案發地點周邊數十支監視器，鎖定44歲羅姓男子涉有重嫌，27日前往羅家逮人，發現羅家中的腳踏車就是蔡姓高中生遭竊的腳踏車；羅供稱，他因為自己的腳踏車壞了，發現蔡的腳踏車沒鎖，一時貪念，才偷騎走蔡的腳踏車，並占為己有；警訊後，將羅男依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

蔡母在兒子腳踏車尋獲後，不僅帶著兒子到派出所感謝警方幫忙替兒子找回失竊的腳踏車，還在臉書上發文感謝梁凱益與交通分隊小隊長張簡富豐用心幫兒子找遭竊的腳踏車，在很快的時間內破案，還給老百姓一個公道。

金山分局長楊力強表示，對於任何違法行為，均秉持「零容忍」立場，不因失竊物品價值大小而有所差別對待，每一位民眾的權益都一樣重要，當有犯罪發生，金山警都是全力以赴，絕對要及時守護萬金石所有地方民眾，不容宵小得逞。

蔡母在兒子腳踏車尋獲後，在臉書上發文感謝。（記者林嘉東翻攝）

蔡母在兒子腳踏車尋獲後，帶著兒子到金山派出所，感謝梁凱益（右），用心幫兒子找遭竊的腳踏車，還給老百姓一個公道。（記者林嘉東翻攝）

