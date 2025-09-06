女員工偷吃老闆掰稱不知已婚 法官端出臉書打臉

女員工偷吃老闆掰稱不知他已婚，法官端出老闆的家庭照臉書打臉她。（情境照）

2025/09/06 08:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹郭姓女子偷吃老闆彭男，老闆娘發現後竟掰稱不知老闆已婚，新竹地院法官根據彭男早在108年，就在臉書po出家庭和樂照，郭女辯稱不知，法官也無法採信，判她與彭男需連帶賠償30萬給老闆娘。

結婚7年育有一女的陳女說，發現先生彭男有異狀，質問後才知去年6月已與郭女過從甚密，且坦承發生性行為，憤而向二人求償精神慰撫金100萬元。

郭女不否認與彭男曾發生性行為，惟二人僅係同事關係，當時不知彭男為有配偶之人。陳女不斷在網路上以「厂一幺（意旨形容女人很輕佻、風騷）」、「飢渴」等不雅詞彙，公開評論她，大肆公開標記及評論她的工作、穿著等個人生活事項，甚至教唆他人前往工作場合騷擾滋事，已嚴重影響她的工作及生活。

法官調查，彭男從108年1月間起，即於其臉書上公開張貼其已婚生子貼文，且陳女亦曾與其子女一起參與郭女公司113年度團體旅遊，顯見彭男結婚後時常於臉書分享家庭日常生活，並未隱匿其已婚且配偶為陳女之事實，且均公開於臉書分享。

法官認為二人往來頻繁，有親密行為舉止前，對於彭男生活、工作、家庭背景及婚姻狀態等情形理當已有所知悉，或已藉由相處而獲悉資訊之可能性極高，且郭女未能舉證，彭男有何刻意向其隱瞞其婚姻狀態，或向其偽稱單身情事，因此辯稱發生性行為時，不知彭男為已婚，無法採信。

且彭男曾傳簡訊給郭女：「先跟你說唷，我還是有家庭老婆小孩的。你跟我的對話，讓我老婆有點懷疑了。當然公司合併，你也算我的員工，所以會照顧員工是很合理的。」郭女則回覆：「抱歉抱歉，好啦老闆，我以後會注意一點。」顯然郭女對於彭男已婚事實早已知曉，最後判二人需賠償陳女30萬元。

