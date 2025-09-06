酒後在巨城、SOGO鬧事 新竹醉男被罰7仟元

新竹醉男到巨城、SOGO鬧事，被依滋擾公司行號處以罰鍰。（資料照）

2025/09/06 08:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市張姓男子在巨城邊喝酒邊拍練舞學生，又於接駁站咆哮工讀生，接著又進入遠東SOGO摔東西咆哮，新竹地院依社會秩序維護法藉端滋擾公司行號處罰鍰7仟元。

法官調查，張男於6月1日下午4點多，在巨城百貨公司B1廣場邊喝酒邊拍攝現場跳舞的學生，造成學生心生恐懼，影響店內顧客，經警方勸導後離開。又於4點半在巨城接駁站對工讀生大聲咆嘯、不依規劃路線行走，經安全部人員到場制止後仍不聽勸，報案通知警方到場勸導，惟警方到場時被移送人已睡著，確認現場無滋擾情事後，警方便離開現場。

當天5點22分張男進入遠東SOGO新竹店內時，該店保全於2樓手扶梯處攔下張男，張男隨即大聲咆嘯、丟摔物品，而滋擾該店。

張男辯稱當天去找女朋友，是不舒服才蹲坐在2樓手扶梯旁，有亂丟東西，但忘記為什麼要亂丟東西，他沒有怎麼樣，且沒有影響到其他人。

藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，社會秩序維護法第68條第2款定有明文。所謂「藉端滋擾」，係指行為人有滋擾場所之本意，以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，逾越該事端在一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，而擾及場所之安寧秩序，致難以維持或回復者而言。

經查張男於巨城、遠東SOGO新竹店內大聲咆哮、亂丟東西，其所為已逾越一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，而擾及巨城、遠東SOGO新竹店內安寧秩序致難以維持。最後法官將張男依藉端滋擾公司行號，處罰鍰7仟元。

