男子非法持有空氣槍 未從事不法2年改判緩刑

趙男涉嫌持有殺傷力空氣槍，被高雄高分院從輕改判緩刑。（記者鮑建信攝）

2025/09/06 07:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕打官司有時靠運氣！趙姓男子涉嫌持有空氣槍，被地院依違反槍砲管制條例，判處徒刑2年，他上訴指出，並未持槍從事不法，要求從輕發落，高等法院高雄分院法內開恩，宣告緩刑5年，不用坐牢。

判決書指出，2023年間，被告趙男在三民區十全跳蚤市場，以12000元購買具有殺傷力的空氣槍。2024年7月18日上午，高市林園分局接獲檢舉，前往林園區西溪路趙宅搜索，查扣空氣槍和三盒鉛彈，全案移送高雄地檢署偵查、起訴，並被地院依違反槍砲管制條例，判處有期徒刑2年。

趙男上訴指出，因好玩購買空氣槍在家中射擊紙箱、木頭，或去海邊射擊魚、螃蟹等，並未從事不法。況且，持有時間不長，對社會治安所生危害相對輕微，及在檢方偵訊時就認罪，希望有自新的機會。

高雄高分院開庭調查，趙男因一時失慮而犯罪，然刑罰也含教化與矯治，經教訓後，當知所警惕，應無再犯之虞，刑度維持不變，但予以緩刑5年，需支付國庫6萬元，及提供80小時義務勞務，並接受法治教育2場，緩刑期間交付保護管束。

