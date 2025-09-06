為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子非法持有空氣槍 未從事不法2年改判緩刑

    趙男涉嫌持有殺傷力空氣槍，被高雄高分院從輕改判緩刑。（記者鮑建信攝）

    趙男涉嫌持有殺傷力空氣槍，被高雄高分院從輕改判緩刑。（記者鮑建信攝）

    2025/09/06 07:13

    〔記者鮑建信／高雄報導〕打官司有時靠運氣！趙姓男子涉嫌持有空氣槍，被地院依違反槍砲管制條例，判處徒刑2年，他上訴指出，並未持槍從事不法，要求從輕發落，高等法院高雄分院法內開恩，宣告緩刑5年，不用坐牢。

    判決書指出，2023年間，被告趙男在三民區十全跳蚤市場，以12000元購買具有殺傷力的空氣槍。2024年7月18日上午，高市林園分局接獲檢舉，前往林園區西溪路趙宅搜索，查扣空氣槍和三盒鉛彈，全案移送高雄地檢署偵查、起訴，並被地院依違反槍砲管制條例，判處有期徒刑2年。

    趙男上訴指出，因好玩購買空氣槍在家中射擊紙箱、木頭，或去海邊射擊魚、螃蟹等，並未從事不法。況且，持有時間不長，對社會治安所生危害相對輕微，及在檢方偵訊時就認罪，希望有自新的機會。

    高雄高分院開庭調查，趙男因一時失慮而犯罪，然刑罰也含教化與矯治，經教訓後，當知所警惕，應無再犯之虞，刑度維持不變，但予以緩刑5年，需支付國庫6萬元，及提供80小時義務勞務，並接受法治教育2場，緩刑期間交付保護管束。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播