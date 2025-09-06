為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    前董座孫婿PO「做人體實驗」毀譽 老牌醬油求償40萬慘遭打臉

    東懋食品控前董事長孫婿周子敬在臉書寫「基改醬油做人體試驗？」求償40萬並登報道歉，台南地院認屬公共議題善意評論。（記者吳俊鋒攝）

    東懋食品控前董事長孫婿周子敬在臉書寫「基改醬油做人體試驗？」求償40萬並登報道歉，台南地院認屬公共議題善意評論。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/06 05:47

    〔記者王捷／台南報導〕東懋食品控告前特助周子敬在臉書粉專張貼「東成醬油以基因改造黃豆做人體試驗」等語，求償40萬元並登全國版頭版道歉。台南地方法院認為屬公共議題的善意評論，因此判決駁回。

    東懋食品是台南老牌醬油廠，產品「東成醬油」是名模林志玲婚禮上的伴手禮，被告周子敬曾是前董事長孫婿、特助，因猥褻女經理鬧出醜聞，他去年在「東成幸福購物商城」粉絲專頁發文「真的！東成基因改造黃豆醬油用消費者做人體試驗？」東懋認為此舉已使不特定人對公司產生不利觀感。

    周男抗辯，貼文是基於食品安全關切，是依據多家媒體對東懋食品採用基因改造黃豆與外購基底醬油的報導，議題關涉公共利益，屬可受公評之事；檢方也以可受公評事項之適當評論為由處分不起訴，東懋聲請再議遭台南高檢署駁回。

    台南地院指出，周男的發文與公共利益有關，企業應容忍在合理範圍內的批評與質疑，周男並非憑空杜撰不實事實，其動機也不是專以毀損名譽為唯一目的，是善意、適當的評論。

    引用最高法院相關見解，指對可受公評事項，即便用詞偏激仍應盡量包容，只要主要事實相符，就很難認定違法，綜合卷內資料與兩造攻防，周男貼文未減損東懋在客觀社會評價中的地位，不構成侵權。因此南院駁回東懋請求，全案訴訟費用1萬4400元由東懋負擔。

