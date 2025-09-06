Buffet吃一半椅子塌 顧客怒告「海港」經理過失傷害

去年王姓男子在漢來海港自助餐廳南紡店用餐，椅子突鬆脫導致尾椎受傷，怒告劉姓經理過失傷害。法院認定撤告在先，檢方起訴違規，裁定不受理。（資料照，漢來美食提供）

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子去年到漢來海港自助餐廳南紡店用餐，自稱椅子突然鬆脫導致他尾椎衝擊，指控劉姓經理未盡設施管理責任。檢方依過失傷害罪起訴，但因王姓男子撤回告訴，台南地方法院不受理，無法得知椅子是被坐壞還是原本就壞了。

去年8月5日中午，王姓男子前往用餐，結果椅子右前椅腳與座椅連接處突然鬆脫，椅背與椅座往前傾倒。王姓男子因重心不穩，雖未整個跌落，但下背部與尾椎仍受到撞擊，就醫後診斷有腰痛與下背挫傷並伴隨坐骨神經痛。

檢方認為，劉姓經理依其專業知能與管理經驗，本應定期檢查、修繕座椅，卻疏於維護，造成顧客受傷，因此依刑法第284條前段過失傷害罪提起公訴。但過失傷害是告訴乃論罪，王姓男子在去年8月20日已向台南地檢署撤回告訴，檢方仍於9月1日提起公訴，使案件繫屬法院，違反規定。

法院在理由中強調，告訴乃論罪，如果告訴人撤告，檢方就不可以起訴，檢察官可能未注意撤告事實仍提起公訴，違反刑事訴訟法第303條規定，因此法院得不經言詞辯論，判決公訴不受理。

