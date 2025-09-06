屏東九如交流道撞護欄 男噴飛車外墜邊坡身亡

轎車高速撞擊屏東九如交流道匝道護欄，零件四散。（第五公路警察大隊提供）

2025/09/06 00:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕30歲謝姓男子昨晚（5日）約9點43分開車在國道3號南向390.6公里九如出口匝道高速撞擊護欄，車輛翻覆，謝男摔出車外，躺於邊坡草叢中，當場死亡，事故原因正由第五公路警察大隊調查中。

警方說，謝男撞上南下出口匝道護欄，轎車翻覆、車頂壓扁，零件四散，謝男飛出車外身亡。九如交流道南下出口無法通行，警方到場指揮交通，經過2個小時清理，在深夜11點43分排除，全線恢復通車。

至於是否有其他原因造成這起車高？謝姓駕駛是否有酒駕或未繫安全帶？詳細肇事原因還要竹田分隊及刑事組調查釐清。

第五公路警察大隊呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款之規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。提醒用路人開車變換車道時除使用方向燈提醒鄰車外，並應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人之危害。

轎車高速撞擊九如交流道匝道護欄翻覆。（第五公路警察大隊提供）

轎車高速撞擊後零件四散。（第五公路警察大隊提供）

