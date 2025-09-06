國民黨前屏縣議員郭再添發監前落跑 中國籍妻因違反藥事法判刑6月

國民黨籍前屏東縣議員郭再添。（資料照，記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍前屏東縣議員郭再添與其中國籍妻子王曉燕，因選舉期間涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，遭檢方依違反選罷法、反滲透法及藥事法起訴，郭再添5月間因另外的地下匯兌案被判刑確定，卻在入獄前潛逃，王女近期再因違反藥事法，被屏東地院判刑6個月且不得易科罰金，恐入獄，引發地方議論。

本屆基層公職人員選舉前，王曉燕為使丈夫郭再添順利當選屏東縣議員，在郭再添的服務處存放「连花清瘟胶囊」（下稱「連花清瘟膠囊」）藥品，檢方認為郭、王兩人利用新冠肺炎疫情流行機會，刻意招攬不特定選民免費領取「連花清瘟膠囊」，並實際發放給多位民眾，不僅危及大眾用藥安全，還破壞民主政治的正當運作及選舉公平性，因此提起公訴。

屏東地院審理後，認為郭再添夫婦輸入的「連花清瘟膠囊」屬於禁藥，王曉燕因共同將禁藥轉讓，犯《藥事法》轉讓禁藥罪，處有期徒刑6個月，因法定刑為「7年以下有期徒刑」，依法不得易科罰金，但可易服勞役。

至於涉嫌違反《反滲透法》部分，法官認為檢方無法提出王曉燕有接受中方資助的相關不法事證，難以認定其違法犯行；審酌王曉燕對於選舉公正危害程度，應僅成立預備投票行求賄賂或不正利益罪，依公職人員選舉罷免法規定，宣告褫奪公權1年；全案還可上訴。

郭再添因違法從事地下匯兌，於今年5月間被判刑4年確定，雖被境管並限制出海，郭再添卻在報到入獄前潛逃無蹤，如今妻子王曉燕被判刑恐入獄，郭、王兩人的行蹤再度引發話題。

