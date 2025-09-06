為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國民黨前屏縣議員郭再添發監前落跑 中國籍妻因違反藥事法判刑6月

    國民黨籍前屏東縣議員郭再添。（資料照，記者陳彥廷攝）

    國民黨籍前屏東縣議員郭再添。（資料照，記者陳彥廷攝）

    2025/09/06 00:10

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍前屏東縣議員郭再添與其中國籍妻子王曉燕，因選舉期間涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，遭檢方依違反選罷法、反滲透法及藥事法起訴，郭再添5月間因另外的地下匯兌案被判刑確定，卻在入獄前潛逃，王女近期再因違反藥事法，被屏東地院判刑6個月且不得易科罰金，恐入獄，引發地方議論。

    本屆基層公職人員選舉前，王曉燕為使丈夫郭再添順利當選屏東縣議員，在郭再添的服務處存放「连花清瘟胶囊」（下稱「連花清瘟膠囊」）藥品，檢方認為郭、王兩人利用新冠肺炎疫情流行機會，刻意招攬不特定選民免費領取「連花清瘟膠囊」，並實際發放給多位民眾，不僅危及大眾用藥安全，還破壞民主政治的正當運作及選舉公平性，因此提起公訴。

    屏東地院審理後，認為郭再添夫婦輸入的「連花清瘟膠囊」屬於禁藥，王曉燕因共同將禁藥轉讓，犯《藥事法》轉讓禁藥罪，處有期徒刑6個月，因法定刑為「7年以下有期徒刑」，依法不得易科罰金，但可易服勞役。

    至於涉嫌違反《反滲透法》部分，法官認為檢方無法提出王曉燕有接受中方資助的相關不法事證，難以認定其違法犯行；審酌王曉燕對於選舉公正危害程度，應僅成立預備投票行求賄賂或不正利益罪，依公職人員選舉罷免法規定，宣告褫奪公權1年；全案還可上訴。

    郭再添因違法從事地下匯兌，於今年5月間被判刑4年確定，雖被境管並限制出海，郭再添卻在報到入獄前潛逃無蹤，如今妻子王曉燕被判刑恐入獄，郭、王兩人的行蹤再度引發話題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播