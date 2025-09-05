為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    屏東酒駕慣犯積欠2.4萬元罰款 入監勞作金遭扣押才急繳清

    義務人家屬繳款示意照片。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    2025/09/05 22:27

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名男子已因酒駕遭吊銷駕照，卻仍心存僥倖無照駕駛，去年喝了高粱酒後騎車外出發生車禍送醫，因無照駕駛遭裁罰2萬4000元遲不繳，直到因酒駕入監，勞作金與保管金遭扣押，他才趕緊請家人協助繳清罰款。

    法務部行政執行署屏東分署表示，該名男子已因酒駕遭吊銷駕照，卻仍心存僥倖無照駕駛，去（2024）年間某日午夜飲用高粱酒後，隔日中午騎車外出，不幸發生交通事故送醫。經檢測，吐氣酒精濃度仍高達每公升0.25毫克，明顯超標。

    男子因無照駕駛遭裁罰新台幣2萬4000元，酒駕部分經地檢署聲請簡易判決處刑；但男子收到罰單後遲未繳納，並於今（2025）年初入監服刑，交通部公路局高雄區監理所屏東監理站今年5月底將案件移送法務部行政執行署屏東分署強制執行。

    屏東分署表示，受理後除依法發出傳繳通知，並同步展開財產調查。執行同仁查到該名男子已入監服刑，於是發函扣押其勞作金與保管金，結果扣押通知寄發數日後，男子的姊姊主動到分署表示願意代為繳清罰鍰。

    男子姊姊透露，日前家人探監時，弟弟因得知勞作金及保管金遭扣押，深感焦慮並懇求家人協助繳清罰款。屏東分署受理繳納後，立即撤銷扣押命令，也叮囑其姊轉告男子，無照及酒駕均嚴重危害公共安全，切勿重蹈覆轍。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

