柯文哲7千萬交保 柯妹柯美蘭幫湊1千萬：對他「再深思」決定很難受

柯文哲7000萬交保，妹妹柯美蘭說，將幫湊1000萬。（資料照）

2025/09/05 22:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕前台北市長柯文哲因京華城弊案羈押1年後，台北地院今天（5日）裁定7000萬交保、需電子監控，不過，委任律師下午發出聲明，柯文哲告知需再想想，確定今天不辦保。對此，柯文哲胞妹柯美蘭受訪時說，知道哥哥沒有足夠的金錢可以湊出來交保，而上次交保時她已拿出過1000萬，這次也會用同樣金額幫助柯文哲。

柯美蘭提到，「我哥哥很清楚，家裡其實沒有7000萬的」，但今天一直未和大嫂陳佩琪聯繫，得知交保金額達7000萬，她一定會幫哥哥籌錢，上次交保時她已拿出過1000萬，這次一樣也會是同樣的金額幫助哥哥。她說，柯文哲知道家裡沒有足夠的錢，又要去借才有辦法出來，這個就是在故意為難，「他都關了1年了，也不差這2天。」

柯美蘭也提到，知道柯文哲之前有賣土地，但金額有多少並不知情，但仍不夠7000萬的交保金，柯文哲不願意借款辦保，「我大概可以再幫我哥哥湊一點錢，我也很願意幫助我的哥哥」。

柯美蘭淡然提到，上次柯文哲7000萬交保後，才自由7天又被抓進去，「我覺得那種傷痛，對我來說，是有刻痕在的，高院和北檢合作，讓北院困難」，現在都還不是個定論，要等到北檢真的沒有再抗告，事情才會「暫時」落幕。對柯文哲「還要再想想」的決定，讓自己內心很難受，可能要到下週一律見時，才能了解柯文哲想清楚後的答案。

