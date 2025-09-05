為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    柯文哲7千萬交保 柯妹柯美蘭幫湊1千萬：對他「再深思」決定很難受

    柯文哲7000萬交保，妹妹柯美蘭說，將幫湊1000萬。（資料照）

    柯文哲7000萬交保，妹妹柯美蘭說，將幫湊1000萬。（資料照）

    2025/09/05 22:32

    〔記者洪美秀／新竹報導〕前台北市長柯文哲因京華城弊案羈押1年後，台北地院今天（5日）裁定7000萬交保、需電子監控，不過，委任律師下午發出聲明，柯文哲告知需再想想，確定今天不辦保。對此，柯文哲胞妹柯美蘭受訪時說，知道哥哥沒有足夠的金錢可以湊出來交保，而上次交保時她已拿出過1000萬，這次也會用同樣金額幫助柯文哲。

    柯美蘭提到，「我哥哥很清楚，家裡其實沒有7000萬的」，但今天一直未和大嫂陳佩琪聯繫，得知交保金額達7000萬，她一定會幫哥哥籌錢，上次交保時她已拿出過1000萬，這次一樣也會是同樣的金額幫助哥哥。她說，柯文哲知道家裡沒有足夠的錢，又要去借才有辦法出來，這個就是在故意為難，「他都關了1年了，也不差這2天。」

    柯美蘭也提到，知道柯文哲之前有賣土地，但金額有多少並不知情，但仍不夠7000萬的交保金，柯文哲不願意借款辦保，「我大概可以再幫我哥哥湊一點錢，我也很願意幫助我的哥哥」。

    柯美蘭淡然提到，上次柯文哲7000萬交保後，才自由7天又被抓進去，「我覺得那種傷痛，對我來說，是有刻痕在的，高院和北檢合作，讓北院困難」，現在都還不是個定論，要等到北檢真的沒有再抗告，事情才會「暫時」落幕。對柯文哲「還要再想想」的決定，讓自己內心很難受，可能要到下週一律見時，才能了解柯文哲想清楚後的答案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播