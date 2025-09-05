再接再厲！9/5 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

9月5日開獎的第114000085期大樂透、第114000216期今彩539頭獎皆摃龜。（本報合成）

2025/09/05 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕9月5日開獎的第114000085期大樂透、第114000216期今彩539頭獎皆摃龜。

第114000085期大樂透中獎號碼「10、13、14、17、19、29，特別號：40」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得110萬9506元；參獎共46注中獎，每注可得5萬1950元；肆獎共95注中獎，每注可得1萬6170元；伍獎共2329注中獎，每注可得2000元；陸獎共2896注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9659注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2560注中獎，每注可得400元。

第114000085期49樂合彩中獎號碼為「10、13、14、17、19、29」。四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共127注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3536注中獎，每注可得1250元。

第114000216期今彩539中獎號碼為「07、09、29、32、38」。頭獎摃龜；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共6892注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7505注中獎，每注可得50元。

第114000216期39樂合彩中獎號碼為「07、09、29、32、38」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共269注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1455注中獎，每注可得1125元。

第114000216期3星彩中獎號碼為「513」。壹獎共104注中獎，每注可得5000元。

第114000216期4星彩中獎號碼為「8671」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

