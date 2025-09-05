想撈死人財 殯葬業者栽在「死者」口供

台南殯葬業者陳男與員工胡男誆稱骨灰座可轉手獲利8325萬元，騙走198萬元。被害人2024年過世，法院仍採其生前供詞為證據，判刑並追徵犯罪所得。示意圖與本案無關。（資料照）

2025/09/05 21:48

〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院審理一起想詐「死人錢」的殯葬詐騙案，由檢察官廖羽羚提起公訴，被害人雖在去年過世，但法院以其生前供詞，作為定罪依據，判處陳姓殯葬業者1年2月、胡姓員工1年，並追徵犯罪所得約198萬元。

陳男實際掌控多家殯葬公司，胡男則公司兼職業務，2人在2017年間向被害人佯稱有菲律賓華僑願高價購買殯葬用品，聲稱只要先購買骨灰座並委託代銷，就能轉手獲利高達8325萬元。

請繼續往下閱讀...

被害人信以為真，分多次交出198萬4000元，換得新宜城園區平面火化骨灰座18座。胡男依成交件數抽取10至15%佣金。

然而，被害人遲未接獲任何銷售消息，聯繫2人也無果，才驚覺受騙報案。警方調查後移送台南地檢署，並在2023年起訴，去年審理期間被害人去世，但法院引用刑事訴訟法第159條之3，認為其生前供述詳盡，並附有契約書、聲明書等文件佐證，具有特別可信情況，且與本案待證事實具關聯性，仍具證據能力。

法院並比對陳男過往在高雄、橋頭、台南等地的多起案件，均以類似手法謊稱已有高價買主，藉殯葬商品投資搭售牟利，認定其犯罪模式一致。法官認為，陳男與胡男明知根本沒有買家，卻以詐術誘使被害人處分財物，符合刑法第339條詐欺取財罪。

量刑上，法院指出陳男為實際負責人，居於主導地位，分得最大利益；胡男僅為受僱業務，依成交抽佣，犯罪態樣不同。最終認定胡男犯罪所得為19萬8400元，其餘178萬5600元歸陳男，均須沒收或追徵價額。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法