露營業者兒涉性侵少女又被爆2年前舊案 「受害者」改口：誤會一場

仁愛鄉露營區許姓負責人的兒子涉嫌性侵露營少女，又有另一女子爆料2年多前遭許男性侵，但後來該女子又說誤會一場。（資料照，擷取自臉書社團）

2025/09/05 20:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕仁愛鄉某露營區許姓負責人的軍人兒子，上週遭爆料性侵到露營區慶生的15歲少女，官司正在進行中；又被爆2年多前曾性侵另名少女小元（化名），小元的家長還報案。許姓負責人否認，強調此事早就「不起訴」、還兒子清白，並當場打電話給小元，小元則改口稱「誤會一場」。

上週遭爆料在露營區性侵少女的許姓男子，該案已移送檢方偵辦，許男服役單位也將他列為汰除對象。而這兩天許男再被爆料，在高中階段曾性騷女同學，2、3年前也性侵另名少女「小元」（化名）。

請繼續往下閱讀...

小元在接受媒體訪問時透露，她當時17歲，曾喜歡許的堂弟，前年跟閨密前往許的露營區喝酒唱歌，當晚喝太醉，被許抱到露營區某房間性侵。事後父親得知，認為許的堂弟是共犯，將2人一併提告，但後來開庭時，因不願牽連到許的堂弟，加上許男承諾不會再犯，她心軟原諒。

對於兒子再被爆料曾性騷女同學、性侵少女小元，露營區許姓負責人表示，性騷女同學根本子虛烏有，兒子當時唯一被告的只有小元事件，但此事也是誤會，且當時兒子是跟小元等人出去唱歌、並不是在露營區，兒子後來也獲不起訴處分。

許姓負責人今天並當場打電話給小元，小元在電話中跟許姓負責人、媒體記者表示一切都是誤會，不知誰去爆料，而之後她也跟許姓母子變成朋友。

許姓露營區業者昨表示，兒子被告性侵15歲少女案，少女的母親都沒有出面，而她已把能提供的證據都交給警方了，一切就等司法調查。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

少女小元原本爆料被許男性侵是在露營區，但後來說是誤會一場。此為露營區外觀。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法