控阿嬤掐脖、彈耳餵孫喝尿 離婚父「慢兩天」帶驗傷敗訴

父親指控離婚後前岳母掐脖、彈耳並餵尿虐待孩子，檢方依傷害罪起訴，但因孩子供詞反覆、驗傷延遲兩日，法院認證據不足，高院駁回上訴維持無罪。（記者王捷攝）

2025/09/05 20:26

〔記者王捷／台南報導〕莊姓阿嬤被前女婿指控對孫子施暴，掐脖、敲頭並彈耳，甚至主張阿嬤還強迫孩子喝小便斗的尿，不過高等法院台南分院認為男童證詞反覆、餵尿也沒實證，父親還隔了兩天以上才帶男童驗傷，駁回上訴維持一審無罪判決。

檢方指出，林姓男童驗傷結果顯示有頸部、頭部與左耳挫傷，與證人指述的情節相符，認為莊阿嬤涉犯成年人故意對兒童傷害罪嫌，一審審理中，檢方提出被害人供述、父親林男與姊姊林女的證詞，並援引安南醫院驗傷單佐證，認定足以證明施暴事實。男童的父親還補充，孩子回家後曾表示，外婆餵小便斗的尿喝。

莊姓阿嬤堅決否認施暴，強調自己平時接送外孫上下課、煮飯洗澡照料，對孫子疼愛有加，毫無動機傷害。她還指出當晚現場有女兒、外孫女及同居人，若真失控打人，不可能沒人制止。

合議庭檢視人證與物證後指出，林童在偵查與法庭上的陳述，關於施暴地點是廁所或房間、使用物品是碗還是裝碗的東西，前後不一，姊姊林女的證詞也有地點與原因的矛盾。林男作為父親，對施暴過程的描述多屬聽聞，也僅具累積性，欠缺補強效力。

此外，案發翌日林童如常到幼兒園上課，師長證稱未見異常，且父親驗傷隔兩日以上，時間上並未緊接相連。法院認為雖有驗傷結果，但無法直接證明與起訴所指施暴行為有因果關聯。高分院台南分院最後依無罪推定原則認定，檢方舉證不足，維持台南地院一審無罪判決，駁回上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

