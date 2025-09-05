為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    應曉薇3000萬交保 神情從容步出北院書面曝

    應曉薇交保後步出法院，面對媒體追問不發一語。（記者方賓照攝）

    應曉薇交保後步出法院，面對媒體追問不發一語。（記者方賓照攝）

    2025/09/05 19:58

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京4500萬元，協助關說北市府放寬京華城容積率，去年起羈押迄今。台北地方法院今天裁定3000萬交保，應曉薇約晚間7點15分離開北院，此時她已換好衣衫、淡妝打扮，面對媒體詢問「還是覺得身正不怕影子斜嗎？」、「會擔心檢方抗告嗎？」她不發一語，步出法院前還向支持者鞠躬致意。

    辯護律師吳佳蓉約於傍晚5點左右抵北院辦理交保手續，待台銀公庫部點鈔確認無誤後，再由相關人員協助為應曉薇完成戴上電子腳環。約晚間7點10分左右，應曉薇身穿白色襯衫，在親人與律師陪同緩緩下樓，面對鏡頭抓拍，她先是雙手合十，神情從容。

    記者追問，「還是覺得身正不怕影子斜嗎？」、「會擔心檢方抗告嗎？」、「要回去陪媽媽嗎？」應曉薇均不予回應，僅面帶淺淺笑意。應曉薇上車準備離開前，有支持者連番高聲喊話「曉薇加油！」應曉薇聞聲，轉向支持者彎腰鞠躬致意。

    裁定理由指出，柯文哲及應曉薇因違反貪污治罪條例等案，犯罪嫌疑重大，罪名為最輕本刑5年以上的重罪。經密集開庭交互詰問證人，柯文哲涉案重要證人彭振聲等人已於9月2日詰問完畢，應曉薇涉案重要證人陳佳敏、王尊侃皆於8月26日詰問完畢，事證已獲相當程度的保全滅證、串供的可行性與可能性已大幅降低。

    應曉薇以本人名義提出3000萬元保證金後，均准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環、個案手機等雙重科技設備監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播