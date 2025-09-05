應曉薇3000萬交保 神情從容步出北院書面曝

應曉薇交保後步出法院，面對媒體追問不發一語。（記者方賓照攝）

2025/09/05 19:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京4500萬元，協助關說北市府放寬京華城容積率，去年起羈押迄今。台北地方法院今天裁定3000萬交保，應曉薇約晚間7點15分離開北院，此時她已換好衣衫、淡妝打扮，面對媒體詢問「還是覺得身正不怕影子斜嗎？」、「會擔心檢方抗告嗎？」她不發一語，步出法院前還向支持者鞠躬致意。

辯護律師吳佳蓉約於傍晚5點左右抵北院辦理交保手續，待台銀公庫部點鈔確認無誤後，再由相關人員協助為應曉薇完成戴上電子腳環。約晚間7點10分左右，應曉薇身穿白色襯衫，在親人與律師陪同緩緩下樓，面對鏡頭抓拍，她先是雙手合十，神情從容。

記者追問，「還是覺得身正不怕影子斜嗎？」、「會擔心檢方抗告嗎？」、「要回去陪媽媽嗎？」應曉薇均不予回應，僅面帶淺淺笑意。應曉薇上車準備離開前，有支持者連番高聲喊話「曉薇加油！」應曉薇聞聲，轉向支持者彎腰鞠躬致意。

裁定理由指出，柯文哲及應曉薇因違反貪污治罪條例等案，犯罪嫌疑重大，罪名為最輕本刑5年以上的重罪。經密集開庭交互詰問證人，柯文哲涉案重要證人彭振聲等人已於9月2日詰問完畢，應曉薇涉案重要證人陳佳敏、王尊侃皆於8月26日詰問完畢，事證已獲相當程度的保全滅證、串供的可行性與可能性已大幅降低。

應曉薇以本人名義提出3000萬元保證金後，均准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環、個案手機等雙重科技設備監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

