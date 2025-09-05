台東測速相機年開近2.4萬張罰單 議員質疑把觀光客當韭菜

台東縣議員簡維國（左）針對測速相機過於密集質詢警方，認為警方應以科技執法取締違規超車。（記者劉人瑋翻攝）

2025/09/05 20:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕網紅「充滿活力的培根」拍片指稱在花東處處測速、科技執法，台東縣議員簡維國質詢直批，網紅點出問題卻也影響台東形象，警方主管交通未盡解釋、並改善台東形象之責，又不斷將肇事原因全歸納為「超速」，根本無法解決車禍問題、也徒增駕駛困擾，檢視台東測速相機「金雞母」去年1年開出近2萬4千單，似乎把觀光客當成「韭菜」。

警局長蔡燕明說，在肇事原因調查中，能以客觀證據調查出的原因為未注意車前狀況與違規變換車道，而超速因無法在車禍當下有機器能公正測得，但警方反推其實皆與超速有關，再者，台東測速相機相較外縣市，例如鄰近的屏東縣反而更少。

縣議員簡維國反駁，其他縣市測速相機多，是「因為他們道路總長更長，台東的測速相機是更密集！」再者，既然肇事未能明確歸咎於超速而是違規超車，「那警方就該以科技執法取締違規超車才是對症下藥」。

據警方資料，全縣21隻固定測速桿有17隻在省道，20處科技執法也幾乎都在市區，其中台9線北邊縱谷的「米國學校」至最南端南迴、達仁鄉草埔隧道前，大約10至30公里一隻，科技執法20處幾乎全在台東市，這也是簡維國質詢論點之一，增加偵測違規超車科技執法，不再強調超速。

另，測速相機「金雞母」，2023年是達仁消防隊前，全年開出10800多張罰單，去年則是台9線位在太麻里代天宮前，一年開出近24000張罰單，雖然公部門宣稱「不以開罰為目的，不是靠罰款增加稅收」但實在令人存疑；網紅影片則指出，南迴公路許多路段限速60「超低能限速」，有時還突然降到25或50，相同的北部濱海公路就70，加上測速又多根本「針對外地人」。

