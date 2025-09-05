為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    曾禁「旁聽抄筆記」惹議！台中殺人案完成準備庭 法官態度變了

    台中地院今完成洪男殺人案準備程序庭。（資料照）

    台中地院今完成洪男殺人案準備程序庭。（資料照）

    2025/09/05 18:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中地方法院國民法庭今（5）日再度開庭審理洪姓男子涉嫌殺人案，而上月因禁止旁聽記者「抄筆記」引發爭議的審判長唐中興，此次並未再下達同樣限制，庭上除記者外，還有律師事務所人員、案件相關人士，以及數十名到場參訪的學生，最終順利完成準備程序庭，並排定11月正式進入審理。

    案情起於2024年9月，當時32歲洪男與51歲李女分手，李女認為洪男應返還交往期間所贈的十多萬元金飾與金錢，便找來鄭姓男子討回，鄭男同月23日清晨，與友人高姓男子一同到洪男位於霧峰的住處談判，雙方爆發激烈衝突，洪男情緒失控，持料理刀揮砍，造成高男重傷不治，鄭男亦遭重創，檢方偵結後，以殺人罪嫌起訴洪男。

    而該案8月1日在台中地院首度開庭，當時審判長唐中興突要求旁聽記者「不要抄寫，只能聆聽」，理由僅以「請尊重」帶過，記者雖未使用錄音、錄影器材，也未干擾法庭秩序，仍被禁止手抄筆記，消息傳出引發法界譁然。

    台中地院當時回應，訴訟關係人或旁聽人在不影響法庭秩序情況下記筆記，宜予容許，將持續對法官宣導有關訴訟指揮應予留意相關事項。

    本案今天上午10點再開庭，唐中興與被告洪男、公訴檢察官及辯護律師逐一確認審理計畫，除記者旁聽，也有案件相關人、律師事務所人員，還包括數十位學生到庭參訪，唐中興並未如上次禁止在場人士抄寫，約1個小時開完準備程序庭，排定11月10日、11日及12日3天進入審理程序。

    圖
    圖
