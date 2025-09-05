為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯文哲今天不回家 小草衝北院舉布條喊「還我阿北」

    直至傍晚時分，小草們自發至北院集結聲援，並高舉印有「柯文哲清清白白」字眼布條，為柯文哲加油打氣。（記者方賓照攝）

    直至傍晚時分，小草們自發至北院集結聲援，並高舉印有「柯文哲清清白白」字眼布條，為柯文哲加油打氣。（記者方賓照攝）

    2025/09/05 19:01

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今天審理京華城容積弊案，中午裁定前民眾黨主席、前台北市長柯文哲以7千萬元交保，限制住居、出境、出海8個月，須接受電子監控，不得接觸同案被告或證人。消息一出，支持者「小草」熱烈關注，紛紛自主到北院集結，高舉布條隔空喊話，「還我阿北！」

    記者直擊北院現場，自裁定理由公布經媒體報導後，約下午1點起，已有少數支持者陸續抵達北院。他們坐在法警室民眾休息區，安靜等待柯文哲出現，但柯文哲稍早透過律師表態，今天不辦理交保手續，現場有小草神情略顯落寞。

    傍晚時分，小草們自發到北院集結聲援，高舉印有「柯文哲清清白白」、「我相信柯文哲」等字眼的布條，為柯文哲加油打氣。此外，中正一分局為防範可能騷動，原先下午即派駐約30名警力於北檢戒備，維持現場秩序。不過，考量柯文哲今晚不會到場辦理交保，警方隨後將駐守人力縮減到3名，僅維持必要管制。

    柯文哲律師團聯合聲明指出，針對台北地方法院裁定柯文哲先生提出新台7000萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，表示需再行深思，將於下週一即8日上午辦理律見轉達後再行決定。

    據了解，柯文哲因不想借錢而欠下人情，因此向律師表達需再深思。律師將於下週一上午再次前往北所律見柯文哲，確認他的決定。

    記者直擊北院現場，自裁定理由公布並經媒體報導後，約下午1時起，已有少數支持者陸續抵達北院。（記者劉詠韻攝）

    記者直擊北院現場，自裁定理由公布並經媒體報導後，約下午1時起，已有少數支持者陸續抵達北院。（記者劉詠韻攝）

    記者直擊北院現場，自裁定理由公布並經媒體報導後，約下午1時起，已有少數支持者陸續抵達北院。（記者劉詠韻攝）

    記者直擊北院現場，自裁定理由公布並經媒體報導後，約下午1時起，已有少數支持者陸續抵達北院。（記者劉詠韻攝）

    小草們至北院集結聲援，高舉「我相信柯文哲」布條。（記者方賓照攝）

    小草們至北院集結聲援，高舉「我相信柯文哲」布條。（記者方賓照攝）

    圖
    圖
