    社會

    檢廉搜索行動中 中市環局夜發所屬涉貪稿 檢將提交「偵查不公開」會議

    北屯區清潔隊員涉嫌違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供）

    北屯區清潔隊員涉嫌違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供）

    2025/09/05 18:23

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市環保局北屯區清潔隊張姓隊員涉長期收賄、私自清運廢棄物案，環保局竟在調查行動尚未結束先行發布新聞稿，且內容涉及案情細節，隨後又緊急下架。檢方強調，環保局此舉未經司法單位同意，恐已違反「偵查不公開」規定，將提報至偵查不公開會議中討論，屆時將正式要求環保局說明。

    據了解，台中地檢署4日指揮廉政署、調查局展開大規模搜索，約談11名嫌疑人與3名證人，偵訊行動直到今（5日）清晨6時才告一段落，但檢方上午卻發現，部分媒體在行動尚未結束前，已引用環保局昨深夜發布的新聞稿進行報導，令人錯愕。

    中檢指出，偵查過程依法應嚴守保密，避免打草驚蛇或讓相關人員串供，環保局未事前知會檢方，擅自對外公布案情，無論動機為何，都已引發外界質疑，除已要求廉政署向環保局了解情況外，並將該事件送交偵查不公開會議，討論是否構成違規，屆時將請環保局出面釐清發稿流程與決策原因。

    至於案件本身，係北屯區清潔隊一名張姓隊員自2022年起收受廠商金錢，違規清運垃圾以規避市府收費，涉嫌貪污治罪條例，環保局在新聞稿中強調，係透過GPS查核發現垃圾車偏離路線多達142次，並經內部監看鎖定異常，主動移送檢調偵辦。該新聞稿提前曝光，反而引爆「偵查不公開」爭議。

    圖
    圖
