竹市殯儀館燒錯遺體 議員陳痛批市府沒大人、螺絲掉滿地

新竹市殯儀館發生燒錯遺體的嚴重疏失事件，家屬不滿，在館內爆發衝突。市議員陳建名痛批因市府沒大人，導致市政螺絲掉滿地，真的很可惡。（讀者提供）

2025/09/05 18:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市殯儀館今天發生大體燒錯等嚴重烏龍事件，市議員陳建名痛批，整個市府團隊螺絲掉滿地，包括代理市長邱臣遠及民政處長施淑婷忙著出國，市府基本的市政運作功能全喪失，市府將責任全推給委外承包業者，難道市府沒有疏失嗎？攸關市民生死科儀的重大疏失，市府一貫態度就是推給外包單位，也未見任何懲處。高虹安市府任內殯葬所已發生遺體解剖剖錯的烏龍，如今又發生遺體燒錯的嚴重疏失，市府團隊一再推卸責任的態度實在很可惡。

市府民政處表示，經調查發現，案件是由同一家代辦葬儀業者同時承辦2件入殮出殯服務，因外包業者未依程序再次確認身分，導致錯燒。並協助業者與家屬完成亡者圓滿告別程序。目前初步達成共識，為先讓家屬完成祭拜，今日下午將進行儀式，後續再另擇日由葬儀社協助辦理完整告別式，有關賠償等相關事宜也會在之後討論。針對代辦葬儀業者及冷凍庫委外廠商等外包業者的疏失，殯葬管理所將釐清責任歸屬，並依規嚴正處分。後續也會強化殯葬作業管理及監督機制，要求代辦業者落實亡者身分確認程序及人員教育訓練。

陳建名怒轟市府將燒錯大體的喪葬科儀疏失推給外包單位就是一種卸責，市府一貫態度就是先卸責再推給委外單位，一副完全不關市府責任的態度，更未見市府有任何懲處與反省，加上現在的市府沒大人，市長高虹安涉貪停職中，代理市長及民政處長也忙著出國，整個市府團隊螺絲掉滿地，市政嚴重失能，市民早已不期待市府能為市民解決問題了。

