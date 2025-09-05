為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    好詭異！失聯車停路邊、倒臥百公尺外草叢 7旬翁：不知為何在這

    74歲黃姓老翁外出加油失聯，車停在路邊被尋獲。（中埔警分局提供）

    74歲黃姓老翁外出加油失聯，車停在路邊被尋獲。（中埔警分局提供）

    2025/09/05 18:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉74歲黃姓老翁昨（4）日早上獨自駕車外出加油後失聯，由於黃翁有高血壓等疾病，家屬擔心發生意外，下午4時許向警方報案。中埔分局義仁聯合所受理後，花了一番功夫在距加油站6.7公里處找到其駕駛的深色賓士車，但人不在車上，警方以賓士車為中心點進行地毯式搜尋，在100公尺外找到倒臥草叢中的黃翁，所幸意識清楚，經送醫診療已無大礙，黃翁走失原因則成謎。

    警方指出，昨天下午4時接獲民眾報案，指其丈夫早上獨自駕車外出加油後就失聯，請求協助。義仁聯合所所長黃煌昆立即調閱沿途路口監視器，再以黃翁手機訊號查詢定位，率員警兵分多路協尋。

    經研判，黃翁可能在中埔鄉富收村一帶，即依手機定位處周邊沿路搜尋，終在中埔鄉嘉139線4公里處發現其駕駛的賓士車停於路旁，但並未發現黃翁。警方隨即以車為中心展開同心圓搜尋，經多人分頭尋找，於傍晚5時40分許在草叢內發現黃翁倒臥地上，有些微脫水及四肢無力狀況，所幸意識清楚暫無生命危險，立即予以補充水分，並通知救護車送醫治療。

    警方調查，黃翁平常加油的地方距住家只有1、2分鐘車程，卻越開越遠，停在距加油站6.7公里處，人又在離車子100公尺處找到。經詢問黃翁，並不清楚自己為何會在那裡，只知道在該處已經倒臥數小時。過程相當詭異，由於發生在農曆7月，憑添諸多想像。

    黃翁將在離車100公尺草叢被發現。（中埔警分局提供）

    黃翁將在離車100公尺草叢被發現。（中埔警分局提供）

    警消合力將黃翁抬出送醫。（中埔警分局提供）

    警消合力將黃翁抬出送醫。（中埔警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播