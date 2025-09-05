好詭異！失聯車停路邊、倒臥百公尺外草叢 7旬翁：不知為何在這

74歲黃姓老翁外出加油失聯，車停在路邊被尋獲。（中埔警分局提供）

2025/09/05 18:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉74歲黃姓老翁昨（4）日早上獨自駕車外出加油後失聯，由於黃翁有高血壓等疾病，家屬擔心發生意外，下午4時許向警方報案。中埔分局義仁聯合所受理後，花了一番功夫在距加油站6.7公里處找到其駕駛的深色賓士車，但人不在車上，警方以賓士車為中心點進行地毯式搜尋，在100公尺外找到倒臥草叢中的黃翁，所幸意識清楚，經送醫診療已無大礙，黃翁走失原因則成謎。

警方指出，昨天下午4時接獲民眾報案，指其丈夫早上獨自駕車外出加油後就失聯，請求協助。義仁聯合所所長黃煌昆立即調閱沿途路口監視器，再以黃翁手機訊號查詢定位，率員警兵分多路協尋。

請繼續往下閱讀...

經研判，黃翁可能在中埔鄉富收村一帶，即依手機定位處周邊沿路搜尋，終在中埔鄉嘉139線4公里處發現其駕駛的賓士車停於路旁，但並未發現黃翁。警方隨即以車為中心展開同心圓搜尋，經多人分頭尋找，於傍晚5時40分許在草叢內發現黃翁倒臥地上，有些微脫水及四肢無力狀況，所幸意識清楚暫無生命危險，立即予以補充水分，並通知救護車送醫治療。

警方調查，黃翁平常加油的地方距住家只有1、2分鐘車程，卻越開越遠，停在距加油站6.7公里處，人又在離車子100公尺處找到。經詢問黃翁，並不清楚自己為何會在那裡，只知道在該處已經倒臥數小時。過程相當詭異，由於發生在農曆7月，憑添諸多想像。

黃翁將在離車100公尺草叢被發現。（中埔警分局提供）

警消合力將黃翁抬出送醫。（中埔警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法