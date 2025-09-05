為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中垃圾車變「私運車」！GPS抓包142次偏移 隊員收黑錢送酒封口

    台中市環保局查核垃圾車GPS時，發現有車輛偏離沿街收運路線。（示意圖，台中市環保局提供）

    台中市環保局查核垃圾車GPS時，發現有車輛偏離沿街收運路線。（示意圖，台中市環保局提供）

    2025/09/05 17:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市環保局北屯區清潔隊爆長達3年違法收運！張姓隊員為配合業者非法清運廢棄物，收賄偏移路線142次，甚至拿酒送給其他隊員封口，台中地檢署昨（4）日指揮廉政署兵分多路搜索，約談11名嫌疑人與3名證人到案，複訊後認定張員與張姓廠商涉犯貪污治罪條例，今晨向法院聲請羈押禁見。

    檢方調查發現，張姓清潔隊員自2021年起，明知市場產出廢棄物屬於事業廢棄物，卻長期私下收取廠商清運費用，指揮同事利用環保局垃圾車違法收運再送進焚化廠，以掩蓋其非法來源，使業者得以規避市府訂定的廢棄物處理費用。

    檢方訊後掌握，張員多年來透過不法收運廢棄物，將所得分給其他駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒、便當等「好處」，要求同僚配合封口，多名涉案人員在偵訊中承認有不當行為，分別交保候傳。

    但張姓司機與涉案張姓業者對關鍵案情交代不清，檢方認有勾串共犯、滅證之虞，向法院聲請羈押，而該案所涉「違背職務收受賄賂罪」及「圖利罪」均屬最輕本刑5年以上重罪，且案發過程持續多年，影響甚鉅，將持續釐清是否還有更多非法利益輸送鏈，並追究相關責任。

    經查，環保局去年查核垃圾車GPS定位時，發現其中一輛車頻繁偏離路線，次數高達142次，派員埋伏監看，發現司機開垃圾車到特定地點接收不明廢棄物，再送往焚化廠，張姓隊員已依法解僱，其他涉案人員也依規懲處。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

