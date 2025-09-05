聯結車行駛國道一號 疑未注意車前狀況釀連環撞

停在路肩的施工車被半聯結車撞嚴重毀損。（民眾提供）

2025/09/05 17:15

〔記者歐素美／台中報導〕王姓男子駕駛營業半聯結車，今天上午11時23分左右，行經國道1號南向178.4公里台中路段的外側車道時，疑未注意車前狀況，撞擊劉男停於外側路肩的施工車輛，劉男再撞擊前方的李男故障車而肇事，幸無人受傷。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，王男（54歲）駕駛營業半聯結車，今天近午時行經國道1號南向178.4公里台中路段方外側車道時，疑未注意車前狀況，撞擊劉男（27歲）停於外側路肩的施工車輛，致劉男的車輛再往前撞擊李男（50歲）的故障車，3車連環撞，幸無人受傷。

警方到場處理發現3名駕駛皆未酒駕，詳細肇事原因由國道公路警察局第三公路警察大隊持續調查釐清中；提醒用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，易發生危險，應「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

李男的車子故障停在路肩，結果也被追撞毀損。（民眾提供）

王男駕駛營業半聯結車，未注意車前撞狀而追撞路肩的施工車。（民眾提供）

