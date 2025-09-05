雙向道停滿車變單行道 駕駛氣罵「沒人管」 網：彰化日常

彰化市民族路129巷兩側幾乎停滿車輛，雙向道儼然變成單行道。（民眾提供）

2025/09/05 17:16

〔記者湯世名／彰化報導〕太誇張！1名民眾昨天（4日）晚間下班開車行經彰化市民族路129巷時，赫然發現整條巷子兩側幾乎停滿車輛，氣得把影片PO網，怒轟車子停到整條路都快沒了，雙向道簡直快變成單行道，根本難以會車，希望警方來畫紅線；網友則稱這是「彰化日常」，曉陽路、民族路、彰美路甚至還有車輛直接停在路中央，警方都沒在管。

警方則表示，該處道路兩側未畫紅、黃線，車輛只要有緊靠道路右側且順向停車，應無違規停車的問題。

該名民眾指出，他晚間下班偶爾會經過民族路129巷，但幾乎每次經過都很傻眼，整條巷道民宅騎樓停了不少車輛，甚至連巷道兩側都幾乎停滿，整條路都快沒了，對向若有來車，要會車都相當困難，有什麼方法可以請公家機關來畫紅線？

網友則說，彰化市巷道兩側停滿車輛是「彰化日常」，要畫紅線應該很難，且就算畫紅線成功，應該還是會有一堆車輛停；另有人說，這畫面太離譜了，都不去停車場，在巷道停免費的，都不會不好意思；更有網友說，如果換作是縣長或市長在這裡出個車禍，應該隔天紅線就畫好了。

網友稱彰化市區巷道停滿車是「彰化日常」。（民眾提供）

