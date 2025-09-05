澎湖電纜線頻遭竊 馬公警分局破案、台電致贈獎金

台電澎湖區營業處處長路奎琛領軍，致贈馬公警分局6萬元破案獎金。（台電澎湖區處提供）

2025/09/05 17:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地區自去年9月以來，陸續發生數起導線失竊案件，影響供電安全與民眾權益。所幸在澎湖縣政府警察局馬公警分局積極追查下，在馬公東衛地區成功偵破架空配電線路電纜竊案，並將涉案竊嫌依法移送法辦，台電澎湖區營業處聞訊後，今（5）日由處長路奎琛前往馬公警分局，頒贈6萬元破案獎金。

馬公警分局調查指出，去年9月間接獲台電公司報案稱轄內電桿電纜遭竊，立即成立專案小組擴大調閱周邊監視器影像追查蒐證完備後，查知呂姓嫌疑人涉嫌重大，遂向台灣澎湖地方法院及台灣澎湖地方檢察署聲請搜索票、拘票，獲准後持票執行拘提、搜索，緝獲呂姓嫌疑人到案。

警方並查扣電纜銅線、高壓電電力保險絲座、犯案工具一批等不法證物，全案於去年10月15日移送台灣澎湖地方檢察署偵辦。為感謝警方迅速偵破案件，台電澎湖區處長路奎琛今日率領同仁前往馬公警分局，頒贈6萬元獎勵金，並與警方就防竊措施交換意見，承諾持續合作，保障民眾用電安全及公共利益。

路奎琛表示，電纜竊盜不僅造成台電公司財產損失，更可能危及公共安全與供電穩定，感謝警方積極偵辦讓不法行為迅速受到制裁。台電澎湖區處同時呼籲資源回收業者，若發現來路不明之電纜，或電纜外皮印有台電「TPC」標誌者，應拒絕回收並立即檢舉。同時也提醒民眾，若能向警方檢舉竊取台電電纜線等不法情事，經查證並移送法辦者，可獲得台電公司3萬元檢舉獎金。

呂姓嫌疑人去年9月開始犯案，偷竊電桿電纜販賣牟利。（馬公警分局提供）

