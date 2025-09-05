聯手假網拍詐欺 太陽會、弘仁會涉逾百案 主嫌求處30年重刑

黑幫聯手假網拍詐騙。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/05 16:30

〔記者鄭景議／台北報導〕「太陽會」幹部林筳樺與「弘仁會」成員陳諺臻聯手，結合越南籍阮庭翔所統合、遍布全台各縣市的越南車手網絡，透過在臉書、IG上假網拍球鞋、安全帽，有101名受害者上當，不法所得初估逾1200萬元；刑事局國際刑警科逮捕台籍犯嫌4人、越南車手15人，主嫌阮庭翔一審遭判12年徒刑，林、陳2名黑幫主嫌更被檢方求處30年重刑。

警方調查，阮庭翔長住台中，每日南北奔波，從基隆一路跑到屏東，負責收取全台外籍車手提領的詐騙贓款。為鞏固金流，會有「收購手」專門購買人頭帳戶，阮以新台幣1萬6000元至2萬1000元不等價金收購人頭帳戶提款卡，再分配給外籍車手頭，指揮下線到全台各地ATM大量提領，隨後層層上繳，再交由太陽會洗錢水房透過加密貨幣漂白。

請繼續往下閱讀...

陳諺臻遙控詐欺機房，操作臉書或IG低價販賣精品球鞋或安全帽、並要求買家先付款的假網拍詐騙手法，誘騙民眾匯款，獲得贓款則由林筳樺指揮阮庭翔，統合外籍車手提領，並將獲得贓款拿去洗錢；兩大幫派約定以「七三分帳」，負責機房的弘仁會分得7成、負責水房的太陽會3成。全台共101人受害、金額數千至數萬不等，警方持續清查中。

檢警自去年11月至今年8月間，發動5波搜索行動，先後在桃園、台中、彰化、南投、嘉義等地查緝到案，逮捕越南籍阮庭翔等15人，以及林筳樺等4人，查扣泰達幣38萬8888顆（約1116萬台幣）、名車1部、現金85萬台幣、提款卡60張、筆記型電腦（含讀卡機）10部、空氣鎮暴槍與模擬槍各1把、子彈175顆，以及依托咪酯、大麻、愷他命等毒品。

全案涉詐欺、洗錢、組織犯罪等罪多達101條，數罪併罰下，6月時阮庭翔一審遭台中地院判刑12年6月，車手頭阮孟光判刑10年2月；林筳樺等4人也在8月時遭台中地檢署求刑30年有期徒刑。

「弘仁會」成員陳諺臻。（記者鄭景議翻攝）

「太陽會」幹部林筳樺。（記者鄭景議翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法