嘉市警察「阿貝」戴超大安全帽現身校園 宣導交通安全

嘉義市警局交通警察隊組長陳明桐擔任交安宣導大使，希望學童見到「阿貝」能認識騎機車戴安全帽重要性。（嘉義市警察局提供）

2025/09/05 16:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕9月1日至5日開學週，嘉義市警察局響應全國「交通安全月」，規劃在嘉義市20所國小校門口舉辦交通安全宣導活動，擔任交安宣導大使「阿貝」的交通警察隊組長陳明桐，頭戴超大型安全帽，騎乘警用重型機車到校園宣導，吸引孩童目光，也藉此讓學童深刻體驗乘坐機車必須配戴安全帽的重要性，新鮮感十足。

市警局長陳明志說，交通安全不是光靠警方、學校、家長單方面責任，而是需要大家共同參與，最重要的，是每個人願意把安全放在第一位。市警局結合宣導、執法及道路改善，將持續用多元方式落實「人本交通」，打造安全、友善的校園交通環境，讓學童都快樂上學、平安回家。

交通隊表示，開學週5天內，警察局集結各分局、派出所完成20所小學交通安全宣導，尤其交安宣導大使「阿貝」騎乘警用大型重機現身，戴著超大型安全帽與學童互動，學童、家長都感到很新鮮，藉此期盼「小手拉大手」，孩子將正確觀念帶回家庭，進而擴散到社區，共同營造更安全交通環境。

嘉義市警局交安宣導大使「阿貝」與學童互動。（嘉義市警察局提供）

