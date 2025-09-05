竹南無號誌巷弄又撞！51歲女騎士頭部重創昏迷 公所爭設智慧路標

竹南鎮建國路288巷弄，昨（4）日下午發生貨車與機車碰撞事故，造成51歲解姓女騎士頭部重創、傷重昏迷，仍在加護病房救治。（圖由警方提供）

2025/09/05 16:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮建國路288巷弄，昨（4）日下午發生貨車與機車碰撞事故，造成51歲解姓女騎士頭部重創、傷重昏迷，仍在加護病房救治。因事故點是無號誌巷弄路口，地方曾向公所反映車禍頻傳，如今陳情再起；公所今天表示，縣府近年推行智慧路標，有助降低交通事故發生，將爭取縣府評估施設。

該起交通事故發生於昨天下午1點多，一輛貨車沿建國路288巷163弄由西向東直行，機車騎士解女則沿建國路288巷由南往北直行，雙方於路口發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

解女連人帶車撞上貨車右側車門倒地，頭部受創、現場意識不清，經救護人員緊急送醫，仍昏迷在加護病房救治中。警方調查，貨車駕駛蕭男酒測值為零；騎士解女則待檢察官核發鑑定許可書後抽血檢測，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

因該巷弄事故頻傳，當地聖福里長謝美香曾向公所反映，建議增設減速丘等，以維護巷弄通行安全。惟公所考量減速丘會有輪胎滾動聲響，恐致周邊住戶抱怨噪音，且該巷弄已劃設停、慢標線及設立反光鏡，因此未予辦理。

但昨天發生嚴重車禍，地方陳情再起。公所表示，縣府近年來在無號誌的高風險路口推行設置智慧路標，觀察有助降低事故發生率5成，將爭取縣府評估施設。警方也提醒，駕駛人行經無號誌路口務必停車再開、減速慢行、注意左右來車並遵守標誌標線規定，以保障自身及其他用路人的生命安全。

苗栗縣竹南鎮建國路288巷弄車禍頻傳，公所將爭取縣府評估施設；圖為苗栗市社寮街、建中街口設置的智慧路標。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法