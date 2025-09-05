衛福部「全國績優社政人員表揚」 呂建德鼓勵性侵受害者向社福求助

台北市社會局科員林宛蓉承辦性平與婦女福利業務，獲得「服務績優獎」。（記者林志怡攝）

2025/09/05 16:20

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部今日舉辦「第3屆全國績優社政人員表揚典禮」，並頒發「資深敬業服務獎」10名及「服務績優獎」40名，衛福部次長呂建德說，希望透過這次頒獎，鼓勵第一線同仁。對於近期女藝人江祖平透過網路社群爆料性侵案件一事，他也鼓勵有類似情況的民眾用正常的管道求助。

呂建德表示，賴清德總統上任後，推動長照與社會希望工程、社會安全網的強化等，第一線的社政人員非常辛苦，要面對相對弱勢的民眾，同仁本身的能量也需要有人支持，希望透過今天的表揚儀式，鼓勵第一線的同仁，彰顯助人專業的重要性。

請繼續往下閱讀...

獲得「服務績優獎」的台北市社會局科員林宛蓉承辦性平與婦女福利業務，推動婦女暨家庭服務中心全面轉型為婦女支持培力中心，也升級婦女機構教育訓練。她說，得知獲獎時，感到相當驚訝，但一路走來，如果沒有長官、同仁的協助，她沒辦法達成任務。

不過，近期江祖平透過網路社群控訴三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵「大特」女演員，且江本人就是受害者，引起外界關注。林宛蓉表示，性騷擾是科內的主要業務，台北市設有性騷擾諮詢專線，由專業社工提供服務與法律諮詢、心理支持或諮商協助。

呂建德也補充，江祖平透過網路社群與媒體爆料，可能是希望藉此伸張正義，衛福部長久以來推動社福政策，也是希望能夠及時接觸這些需要幫助的人，性騷擾、性侵害都有一定的通報程序，鼓勵大家用正常的管道來求助。

此外，呂建德強調，按照性平三法，性騷擾、性侵害有一定通報程序，只要有通報，就會啟動相關機制受理，對於被害人、相對人來說，都可以在透明、公開的情況下進行處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法