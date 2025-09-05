為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    退警協會要求依法編列退休金 行政院：如未違憲將追溯補齊

    全國退休警察總會不滿行政院未依「警察人員人事條例」編列退撫預算，今（9）日號召全國退警們前往台北地檢署，按鈴控告行政院長卓榮泰涉犯「刑法」瀆職等罪。對此，行政院發言人李慧芝重申，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，靜待憲法法庭審理結果。（資料照）

    全國退休警察總會不滿行政院未依「警察人員人事條例」編列退撫預算，今（9）日號召全國退警們前往台北地檢署，按鈴控告行政院長卓榮泰涉犯「刑法」瀆職等罪。對此，行政院發言人李慧芝重申，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，靜待憲法法庭審理結果。（資料照）

    2025/09/05 16:09

    〔記者鍾麗華／台北報導〕全國退休警察總會不滿行政院未依「警察人員人事條例」編列退撫預算，今（9）日號召全國退警們前往台北地檢署，按鈴控告行政院長卓榮泰涉犯「刑法」瀆職等罪。對此，行政院發言人李慧芝重申，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，如未違憲，行政院將即時追溯補齊。

    藍白提案修正「警察人員人事條例」，今年1月三讀後，並於4月25日由總統公布實施，其中警察、消防、海巡等人員的退休金所得替代率，任職滿15年者，替代率為43.25％，之後每增加1年，替代率增加1.75％，最高增至36年，為80％。

    李慧芝表示，35年前司法院大法官就已經做出釋字264號解釋，指出立法院增加政府支出的提議，違反憲法第70條；今年立法院三讀通過的「警察人員人事條例」部分條文，再度出現違憲疑慮。

    李慧芝強調，行政院有守護憲法的義務，因此聲請釋憲與暫時處分；假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，警察人員的權益絕對不會受到影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播