退警協會要求依法編列退休金 行政院：如未違憲將追溯補齊

2025/09/05 16:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕全國退休警察總會不滿行政院未依「警察人員人事條例」編列退撫預算，今（9）日號召全國退警們前往台北地檢署，按鈴控告行政院長卓榮泰涉犯「刑法」瀆職等罪。對此，行政院發言人李慧芝重申，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，如未違憲，行政院將即時追溯補齊。

藍白提案修正「警察人員人事條例」，今年1月三讀後，並於4月25日由總統公布實施，其中警察、消防、海巡等人員的退休金所得替代率，任職滿15年者，替代率為43.25％，之後每增加1年，替代率增加1.75％，最高增至36年，為80％。

李慧芝表示，35年前司法院大法官就已經做出釋字264號解釋，指出立法院增加政府支出的提議，違反憲法第70條；今年立法院三讀通過的「警察人員人事條例」部分條文，再度出現違憲疑慮。

李慧芝強調，行政院有守護憲法的義務，因此聲請釋憲與暫時處分；假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，警察人員的權益絕對不會受到影響。

