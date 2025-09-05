為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    忘拔鑰匙被偷走機車、護照與13萬財物 失主哀：不能出國當交換學生！

    陳姓女市民遭竊的機車，在圳溝中被找到。（警方提供）

    陳姓女市民遭竊的機車，在圳溝中被找到。（警方提供）

    2025/09/05 15:46

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕預計下週要前往德國當交換學生的桃園市陳姓女市民，4日晚間7點多，因忘了拔機車鑰匙，致機車被偷，她雖緊急報警，中壢警方也迅速在當晚10點多找到機車，但機車已被推入八德區仁德路附近的一條圳溝中，車內包括護照等財物逾13萬元全被偷走，讓女市民哀號：「交換學生沒有護照真的去不了，上網看申請德國簽證就要等到10月了！」

    中壢警分局仁愛派出所4日晚間獲報陳姓女市民的機車被偷後，先確認機車是在中壢區仁德三街被1名穿著黃色衣服的金髮人士偷騎走，再沿線調閱監視器，追查到八德區仁德路附近，緊急派員前往查看，卻看到機車已被推入一條圳溝中，至於放置車內的財物都被偷走了。

    警方說，陳姓女市民當天騎車後，沒將車鑰匙拔下，沒過多久，機車就被偷騎走，警方找到機車後，趕忙通知她前來，才知道車內遭竊的包括護照等財物，損失超過13萬元，讓陳姓女市民欲哭無淚；警方已完成鑑識採證並鎖定特定犯嫌，後續將積極追查到案究責。

    陳姓女市民遭竊的機車，在圳溝中被警方找到。（警方提供）

    陳姓女市民遭竊的機車，在圳溝中被警方找到。（警方提供）

