    柯文哲交保在即！警方超前部署防騷動 北檢護欄拒馬重重戒備

    中正一分局已先派駐近20名員警在場維安。（記者劉詠韻攝）

    2025/09/05 15:25

    〔記者劉詠韻／台北報導〕因京華城弊案而遭羈押逾一年的前台北市長、民眾黨主席柯文哲，台北地方法院昨召開羈押訊問庭，今中午裁定以7000萬元保證金交保。為防範可能的騷動，警方下午2時左右已提前在台北地檢署門口部署警力，並架設護欄與拒馬，維持現場秩序。

    北院裁定指出，同案被告應曉薇亦以3000萬元保證金獲准停止羈押。法院規定柯文哲、應曉薇2人均限制出境、出海8個月，須配戴電子腳環，並不得與同案被告、證人接觸或探詢案情；預計今午後兩人可辦理交保手續，順利安裝電子腳環後，今晚即可重獲自由。

    記者實際觀察，約下午1時左右，已有相關人員在北檢門口架設護欄拒馬，也有少數小草提前抵達北院，準備迎接柯文哲回家。

    下午2時10分許，中正一分局已先派駐近20名員警抵達北檢。現場可見，警力聚集調度，部分警員手持對講機、手機保持聯繫，戒備氣氛明顯；護欄外則有少數民眾圍觀，目前整體秩序尚稱平穩。

    台北市警局回應，為提前防範可能發生的騷動情況，轄區警方已先派出30名警力到場維安。

    今天約下午1時左右，已有相關人員在北檢門口架設護欄拒馬，提前防範部分支持者騷動。（記者劉詠韻攝）

    預計今午後柯文哲與應曉薇可辦理交保手續，順利安裝電子腳環後，今晚即可重獲自由。（記者劉詠韻攝）

