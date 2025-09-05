為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    柯文哲、應曉薇辦保前空檔 北院先在囚車道普渡好兄弟

    台北地院法警今下午在囚車道舉辦中元普渡拜拜。（記者叢昌瑾攝）

    

    2025/09/05 15:14

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定前台北市長柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元交保，柯、應2人最快今天即可辦保獲釋，目前2人的家屬與律師尚在籌措交保金，北院囚車目前尚未接獲發車通知前往看守所解提柯、應兩人，北院法警於下午2點多依原本規畫在囚車道進行中元普渡祭拜好兄弟。

    北院表示，合議庭裁定後，會先通知辯護人預計何時能籌到交保金，待確定要辦保時，就會提解被告到法院，辦理限制出境、出海令，並通知機場、港口等境管機關，同時通知廠商派員來法院，在候審室為其配戴電子腳環、設定個案手機與教學，辦妥後開出釋票，即會釋放柯。

    截至下午2時半，院方尚未通知「發車」；而明天是農曆7月15日中元節，但因逢週六例假，北院提前於今日舉辦中元普渡，法警室依往例在囚車設壇祭拜「好兄弟」，拜拜行程沒有受到柯文哲2人交保案影響。

    台北地院裁定指出，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，均准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環、個案手機科技監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

    台北地院法警今下午在囚車道舉辦中元普渡拜拜。（記者叢昌瑾攝）

    

