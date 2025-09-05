為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    6旬夫偕44歲妻販毒 出門雙B代步、毒藏「小金庫」值逾150萬

    毒鴛鴦租屋分裝毒品，高雄警攻堅台南，起獲市值逾150萬元毒品。（民眾提供）

    2025/09/05 15:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓男子夥同妻子涉嫌分裝、販售毒品牟利，還把毒品藏於上鎖的收納櫃夾層，彷如「毒品小金庫」，夫妻2人出門雙B轎車代步，高市少年隊獲報前往台南逮人，搜出494公克依托咪酯、K他命、依托咪酯煙彈37顆，市價逾150萬元。

    少年警察隊今（5）日指出，日前偵辦毒品案溯源時，發現王男（60歲）與妻鄧女（44歲）於台南地區租屋充當毒品分裝場，涉嫌販賣牟利，由員警喬裝外送人員跟監，歷經3個月蒐證，見時機成熟攻堅。

    警方於上月20日持搜索票、拘票，前往2人住處執行搜索，查獲少量毒品，一名眼尖小隊長察覺有收納櫃有異，並在櫃後疑有感應裝置，需以磁卡開鎖，警方大膽撬櫃，果然發現櫃內藏有卡西酮粉、依托咪酯等毒品，有如一座「毒品小金庫」。

    據統計共查獲卡西酮粉2包（毛重1708.8公克）、哈密瓜錠1袋（毛重349公克）、依托咪酯494公克、K他命1包（毛重92公克）、已使用依托咪酯煙彈37顆、電子煙組（含依托咪酯煙彈）11組、K盤（含刮卡）2個、針筒1個、電子磅秤1台、玻璃量杯2個、果汁調和油6罐、行動電話4具等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請橋頭地方檢察署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒鴛鴦台南租屋分裝毒品，高雄警攻堅起獲市值逾150萬元毒品。（民眾提供）

    毒鴛鴦租屋分裝毒品，高雄警方攻堅起獲市值逾150萬元毒品。（民眾提供）

