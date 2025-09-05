為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    以為「金蛋狂歡」幸運兒！抽中68888元大獎 輕熟女險噴百萬積蓄

    陳女收到中獎簡訊。（警方提供）

    陳女收到中獎簡訊。（警方提供）

    2025/09/05 14:19

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名30歲陳姓女子，近日在Instagram上看見一則「清倉抽獎」活動，被高額獎金吸引而參加，她依規則小額捐款給公益團體後，竟幸運抽中6萬8888元現金大獎，原以為天上掉下好康，卻沒想到一步步掉進詐騙陷阱，險些失去百萬元存款。

    第三分局今天指出，正義派出所上月底接獲轄內銀行通報，疑有民眾遇詐，巡邏員警隨即趕赴現場，行員透露，陳女欲臨櫃提領100萬元，稱是為了購車之用，然因神色緊張，深入了解後才發現，原來有人告訴她帳戶有異常，恐觸犯洗錢防制法，須先將資金領出交由「監管」。

    經查，陳女近日在社群網站發現一則清倉抽獎活動，她依抽獎規則小額捐款給公益團體後，不僅抽中指定商品，還獲得參加「金蛋狂歡」的抽獎機會，幸運抽中68888大獎，然在兌獎過程中，對方卻稱其帳戶異常無法通過認證，甚至恐涉洗錢防制法，要求她將帳戶存款提領交由監管，並叮囑她於臨櫃時謊稱提款是買車所用。

    所幸行員機警察覺有異，立即聯繫警方攜手揭穿騙局；警方提醒，Instagram等社群平台琳琅滿目的抽獎活動，可能暗藏陷阱，詐騙集團以民眾中獎為由私訊用戶，要求被害人小額捐款給真實存在的公益團體增加可信度，再以各種理由誘使被害人支付額外費用，甚至進一步詐取提款卡、帳戶資料，呼籲民眾參與網路抽獎時務必保持警覺，切勿輕信不明的中獎通知，若有疑慮可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入陷阱。

    陳女小額捐款給公益團體。（警方提供）

    陳女小額捐款給公益團體。（警方提供）

    詐團誆稱陳女中了68888元大獎。（警方提供）

    詐團誆稱陳女中了68888元大獎。（警方提供）

    陳女到銀行要提領百萬現金，幸行員與警方及時阻詐。（警方提供）

    陳女到銀行要提領百萬現金，幸行員與警方及時阻詐。（警方提供）

    圖
    圖
