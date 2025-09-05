為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    假冒小七「賣貨便」 險騙走台南婦人6萬多元

    婦人在IG誤信「賣貨便送手機」連結，遭詐團以實名制凍結為由索款6萬4850元，幸在家屬陪同報案下，台南安中派出所即時識破，成功守住血汗錢。（民眾提供）

    婦人在IG誤信「賣貨便送手機」連結，遭詐團以實名制凍結為由索款6萬4850元，幸在家屬陪同報案下，台南安中派出所即時識破，成功守住血汗錢。（民眾提供）

    2025/09/05 14:14

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局第三分局安中派出所4日攔阻社群詐騙，協助民眾守住6萬4850元，警方指稱詐團假借統一超商「賣貨便」的名義，誆騙被害人不匯款凍結帳號，要大眾使用網拍時要小心個資安全。

    警方說明，鄭姓婦人在IG看到暱稱圓圓的貼文，自稱只要付運費就能拿到手機，鄭女依指示點入對方提供的假賣貨便連結，輸入資料後又被以未完成實名制為由，告知帳號遭凍結，必須再匯6萬4850元才能開通領貨。

    鄭女家屬覺得不對，連同鄭女到安中所詢問。副所長顏琦晉與警員林櫻蓉研判，這是詐騙集團常見話術，先以免錢送好康引流，再以帳號認證或解除凍結為名要求轉帳，兩人即時勸阻，並協助檢附相關畫面與連結，避免資金外流。

    警方補充，詐團多以贈品或帳號認證名義，誘導民眾逐步在不明連結輸入資料與付款指示，過程若被要求再加碼匯款以解除限制，應立即停手並向165或就近派出所求證，呼籲家長與年長者加強彼此提醒，發現親友在短時間內多次接獲優惠、抽獎或帳號認證訊息，或準備至ATM與網銀操作，應即時勸導求證與通報，降低社群詐騙造成的財務損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

