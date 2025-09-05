為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中大雅六寶派出所完工驗收中 預計年底進駐

    六寶派出所目前已興建完成。（楊瓊瓔提供）

    六寶派出所目前已興建完成。（楊瓊瓔提供）

    2025/09/05 14:07

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區「六寶派出所」斥資7384萬元興建，目前完工驗收中，預計年底即可進駐。

    立委楊瓊瓔今偕同台中市議員吳呈賢、吳建德視察六寶派出所辦公廳舍新建工程，台中市警察局副局長陳宗能、大雅分局長劉明興、大雅區長林麗蓉及六寶里長步佔鐘、忠義里長林義木、秀山里長蔡錦瑭、橫山里張聖河皆到場關心。

    大雅分局表示，六寶派出所辦公廳舍新建工程為地下1層、地上2層鋼筋混凝土建築，工程於2023年12月開工，目前進度已達100%，正進行驗收及申請使用執造，預計今年12月即可進駐辦公，並在12月底前舉行落成典禮。

    六寶里長步佔鐘說，該地原為空軍及陸軍閒置營區，早期被附近居民佔用養雞、種菜、棄置垃圾，環境髒亂，感謝楊瓊瓔委員及吳顯森前鄉長爭取活化，從槌球場到派出所拔地而起，造福鄉里。

    楊瓊瓔指出，2007年她與時任大雅鄉長的吳顯森即預見中科發展趨勢，開始奔走增設派出所，當時最大難題是土地，兩人相中國防部閒置營區，經無數次協調，終於在2008年成功爭取國防部及國產署同意撥用，初期作為槌球場，並為日後籌建派出所保留用地。

    市府原本核列4884萬元預算，但因全球通膨等導致國際原物料大漲，加上國內營建業缺工缺料，使工程預算嚴重不足，楊瓊瓔多次邀集中央警政署與市府相關單位協調，積極向中央爭取經費協助，終獲內政部警政署補助3700萬元，加上市府追加預算，補足經費缺口，讓工程順利發包興建。

    市議員吳呈賢、吳建德表示，大雅區六寶、忠義、秀山、橫山等4里緊鄰中科園區，近年外來就業人口激增，他特別感謝楊瓊瓔委員爭取中央經費，以及前鄉長吳顯森的早期擘劃，未來六寶派出所進駐不僅大幅提升見警率，也能有效縮短民眾報案、警方抵達現場執勤的時間

    立委楊瓊瓔等會勘新建的六寶派出所。（楊瓊瓔提供）

    立委楊瓊瓔等會勘新建的六寶派出所。（楊瓊瓔提供）

    六寶派出所目前完工驗收中，預計今年底前進駐。（楊瓊瓔提供）

    六寶派出所目前完工驗收中，預計今年底前進駐。（楊瓊瓔提供）

