新北公安稽查違規棋牌社 遲未改善強制斷水電

新北市政府公安稽查小組接獲蘆洲警分局提報轄內棋牌社違規營業，遲未改善，今天鐵腕強制斷水斷電。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/05 13:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區三民路一間棋牌社暗營賭博，被蘆洲警分局查獲，啟動第三方警政提報新北市政府公安稽查小組，查出不肖業者未變更建物用途，經營棋牌社，更私下賭博，經工務局裁罰限期改善仍未改善，新北市公安稽查小組聯合稽查，當場斷水斷電，展現公權力決心。

蘆洲警分局4月間接獲檢舉，發現蘆洲區三民路一間棋牌社暗營賭博，警方查獲法辦，一併提報新北市公安稽查小組稽查，發現違規店家除未經申請變更建物用途，便經營棋牌社，私下營運賭博活動，工務局4月底依建築法實施裁罰並限期改善；惟該店家經多次通知，仍未於改善期限內變更使用用途，違規事實明確。

新北市公共安全稽查小組持續列管，發現違規棋牌社仍未改善，今天再由警察局、消防局、經發局、工務局等機關再次到場實施聯合稽查確認，發現該址危害公共安全及治安甚鉅，當場依程序實施斷水斷電，展現公權力決心。

蘆洲警分局表示，職業賭場是治安毒瘤，不僅危害社會治安風氣，更易滋生暴力、詐欺等犯罪，本分局針對轄內不法棋牌社，114年度已3度提報市府並實施強制斷水斷電；警方將持續針對轄內涉賭之桌遊社、棋牌社加強巡查及掃蕩，會同市府各局處壓制不法場所藏身空間，以維護社會秩序。

