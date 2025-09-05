台中清潔隊員收黑錢3年違法收運 中檢聲押2人交保5人

環保局清潔隊員涉嫌違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供）

2025/09/05 13:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局北屯區清潔隊張姓等7名清潔隊員涉嫌違法收運事業廢棄物長達3年，昨天清潔隊遭檢調搜索，台中地檢署依涉嫌貪污等案件向法院聲請羈押禁見2人、交保5人；環保局表示，已依違反貪汙治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌法辦，依法解雇張員，其他6人也依法懲處。

檢察官複訊後認定張嫌自2021年起私自收取清運費用，張姓業者自2022年起起，私自收取清運費用，接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，使業者得以規避台中市廢棄物代清除、處理費用，圖利業者，違反違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪犯罪嫌疑重大。

檢方認為2人有事實足認有滅證、勾串共犯或證人之虞，且所犯違背職務收賄罪、圖利罪均係最輕本刑 5 年以上有期徒刑重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，向法院聲請羈押並禁止接見通信。

其餘被告陳嫌等5人分別以2 萬元至 15 萬元交保候傳，蘇嫌等4 人則無保請回。

環保局指出，去年3月查核垃圾車GPS時，發現其中有一輛車多次偏離沿街收運路線，隊長隨即在4月1日至北屯區東光路與太原路跳蚤市場旁埋伏監看，並同步比對車輛GPS，發現該車在完成收運後，竟前往特定地點接駁不明車輛廢棄物，並由張姓隊員指使其他隊員搬運，再運往焚化廠掩蓋。

環保局進一步比對軌跡，發現這輛垃圾車從2021年3月26日至去年3月間，偏離路線達142次，多集中於每週一、週四，明顯異常。

環保局去年7月再運用GPS圍籬反查發現，同屬北屯區清潔隊張姓臨時人員所駕駛的垃圾車已有多次軌跡跨區偏移紀錄逾20次，張員自述為跨區巡檢車輛並順便買便當等，環保局也一併移送廉政署偵辦。

環保局調查，張姓隊員明知市場產出廢棄物屬事業廢棄物，仍自2021年起長期指使其他隊員配合，以環保局垃圾車暗中收運，不法所得分給其他駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒等，涉及違反貪汙治罪條例的收受賄賂、圖利罪，以及廢棄物清理法等罪嫌，環保局在去年5月依法解雇張員，並懲處其他涉不法者。

環保局補充說，2023年8月間也透過「清潔車即時衛星定位系統」主動查獲區隊陳姓司機，行車軌跡跨越不同行政轄區，利用勤務之便，協助非法清運業者收運不明廢棄物，立即將其解僱，並移送司法單位偵辦，後經法院判決並追繳不法所得。

環保局強調，對人員風紀管理絕不寬貸，並持續善用GPS等智慧監管科技，強化垃圾車收運透明度，杜絕舞弊行為。

環保局查核垃圾車GPS時，發現其中車輛偏離沿街收運路線。（示意圖，環保局提供）

