    81歲老翁開賓士車連撞6汽機車 被攔還駛離

    81歲陳姓老翁駕駛賓士車，連續擦撞路邊車輛。（民眾提供）

    81歲陳姓老翁駕駛賓士車，連續擦撞路邊車輛。（民眾提供）

    2025/09/05 12:47

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕1部黑色賓士車昨天晚上在台南山上區行進時，沿路擦撞6部汽、機車，被車主攔阻時，還不予理會，直接駛離，最後甚至撞到鐵馬騎士，依然肇事逃逸，警方獲報追緝，駕駛是81歲陳姓老翁，酒測值為0，自稱精神不濟，被依公共危險罪嫌送辦。

    81歲的陳男，昨晚駕車沿山上區明和路行駛，連續擦撞路邊車輛，有受害車主立刻攔阻，他仍執意開車離去，讓被害人氣得將監視器畫面PO網，肇事者的行為，引發議論。

    陳男連撞6次車輛，最後擦撞1名騎乘鐵馬的民眾，一樣肇事逃逸，新化分局獲報，出動員警進行追緝在山上區天后宮牌樓附近逮獲。

    當時陳男輕微擦傷，沒有酒駕，自稱是太累了，精神不濟，沒有注意到已擦撞車輛，因涉及連續肇事逃逸，警方訊後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

    81歲陳姓老翁駕駛賓士車，連續擦撞路邊車輛。（民眾提供）

    81歲陳姓老翁駕駛賓士車，連續擦撞路邊車輛。（民眾提供）

    81歲陳姓老翁駕駛賓士車，連續擦撞路邊車輛，被攔阻時，仍恣意離去。（取自網路）

    81歲陳姓老翁駕駛賓士車，連續擦撞路邊車輛，被攔阻時，仍恣意離去。（取自網路）

    81歲陳姓老翁駕駛賓士車，連續擦撞路邊車輛，包含腳踏車。（民眾提供）

    81歲陳姓老翁駕駛賓士車，連續擦撞路邊車輛，包含腳踏車。（民眾提供）

