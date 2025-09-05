為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    偵查佐「大冠」偵破販毒集團阻少年犯罪 獲全國少年保護工作績優員警

    賴冠穎獲全國少年保護工作績優員警，嘉義市警察局長陳明志（左）日前表揚勉勵。（嘉義市警察局提供）

    賴冠穎獲全國少年保護工作績優員警，嘉義市警察局長陳明志（左）日前表揚勉勵。（嘉義市警察局提供）

2025/09/05 13:05

    2025/09/05 13:05

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局第一分局31歲偵查佐賴冠穎，暱稱「大冠」，去年偵辦販毒集團，查獲該集團利用呂姓少年擔任販毒藥頭，販售三級毒品愷他命、二級毒品依托咪酯菸彈等毒品，他還勸誡少年浪子回頭、不要再深陷歧途，辦案用心，7月底獲警政署頒發全國少年保護工作績優員警予以肯定。

    賴冠穎受父親、一分局四組巡官賴明威鼓勵投入警界，下月將滿8年，他去年6月12日偵辦嘉市湖內里發生強盜詐欺集團「假交易、真強盜」案，逮獲邱姓、樓姓等10名集團成員，其中查獲吳姓少年涉案，全案經嘉義地方法院國民法官法庭審結，主嫌樓男、邱男分別判刑13、11年2月。

    賴冠穎身高187公分，被同事暱稱為「大冠」，同事說，他工作認真、用心辦案，且因具身高優勢，與他埋伏、偵辦案件都很有安全感。

    賴冠穎表示，近年偵辦毒品或詐騙案件，發現犯罪集團熟知政府針對少年有保護政策，吸引無知少年犯罪情形愈來愈多，而多數涉案少年因家庭功能薄弱、易遭集團吸收犯案，呼籲民眾要關心家中少年。

    針對獲獎，他謙虛說，是隊上團隊合作成果，犯罪集團犯罪手法日益更新，與同事一起與犯嫌鬥智、鬥力偵破案件，很有成就感。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

