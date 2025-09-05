花3500元上網買假車牌上路 男子得罰2萬元

沈姓男子汽車牌照遭吊銷扣牌後，花台幣3500元上臉書買2面假車牌上路。法院依沈男犯偽造特種文書罪判處拘役20天。圖非當事車輛。（資料照）

2025/09/05 12:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕沈姓男子汽車牌照遭吊銷扣牌後，花台幣3500元在臉書上買2面假車牌，掛牌上路2個多月，直到巡邏警發現有異，將他攔下扣牌，沈掛假車牌上路行徑才曝光。基隆地院審理後，依沈男犯偽造特種文書罪判處拘役20天，得易科2萬元罰金。

判決指出，沈男汽車牌照遭吊銷扣牌後，去年9月間，花3500元在臉書上購買2面假車牌，11月行經新北市金山區中山路、中興路口時，警方車上與監理機關連線的行車電腦，跳出沈男車輛懸掛假車牌訊息，隨即上前盤查，沈男才供出他在臉書上購買假車牌懸掛上路經過，假車牌當場被警方查扣。

法官審酌，沈因自己原本的汽車車牌遭監理單位吊銷扣牌，竟上網購買假車牌掛在車上，破壞監理機關對車輛使用牌照管理正確性，考量沈坦承犯行，懸掛的假車牌是他汽車的原本的車牌號碼，並未使用他車的車牌號碼，掛假車牌上路的時間不長，損害程度不重，依偽造特種文書罪判處拘役20天，得易科2萬元罰金。

